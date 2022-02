Priblížil prestup do RFA. Brož: Keď mi niekto ponúkne trikrát viac, musím reagovať

PRAHA. Novovzniknutá organizácia zmiešaných bojových umení RFA za posledné mesiace podporila svoje smelé plány na domácej scéne viacerými podpismi známych bojovníkov. Jedným z veľkých prestupov do RFA bol bezpochyby decembrový podpis českého bojovníka veltrovej váhy Miroslava Broža. Dnes už bývalý zápasník najväčšej československej organizácie Oktagon MMA sa najnovšie v podcaste FightCast vrátil k presunu ku konkurenčnej lige a prezradil detaily, ako sa rodil jeho podpis s RFA.

Presunu predchádzalo viacero strenutí

Prestupu do RFA podľa slov Broža predchádzal celý rad strenutí. A hoci bol český bojovník vtedy bez zmluvy, predtým ako sa rozhodol, sa vybral za vedením Oktagonu. „Trvalo to dosť dlho, mal som s Borisom Marhanským (promotér RFA) asi šesť, sedem stretnutí. RFA mi dalo ponuku, ale prvá vec, ktorú som urobil, bolo to, že ja som s tým išiel za Ondřejom Novotným (promotér Oktagonu). Tým ako sa snažím byť férový a vždy držať slovo. Všetko som to povedal Ondrovi, on mi na to povedal svoje. Povedal som mu, že som v Oktagone spokojný, ale nedohodli sme sa na peniazoch. Ono sa to tak hovorí, že keď vtáčika lapajú, pekne mu spievajú - ja už som starší zápasník, dokážem si urobiť také podmienky, aby to nebolo len o tom, že mi niekto niečo nasľubuje, ale aby to tak aj naozaj bolo,“ povedal na margo prestupu bojovník, ktorý na profesionálnom okruhu v MMA zvíťazil dovedna jedenásťkrát.

Zarobí trikrát viac než v Oktagone 33-ročný zápasník prezradil, že si v novej organizácii finančne výrazne polepší. To by mu podľa vlastných slov malo zabezpečiť väčšiu istotu v prípade nečakaného zranenia. „Mňa živí vlastné telo, takže ak sa nebudem môcť hýbať, budem zranený, tak to bude dosť zlé. Pokiaľ mi niekto ponúkne trikrát viac než Oktagon, tak ja na to jednoducho musím reagovať, to sa na mňa nikto nemôže hnevať. Hovoríme o zmluve, ktorú som mal v Oktagone a o zmluve, ktorú mám teraz (v RFA).“