Dočasná náhrada za Southgatea. Anglicko povedie mládežnícky tréner

Päťdesiatročný bývalý defenzívny stredopoliar môže zotrvať vo funkcii aj dlhšie. Bude to záležať na tom, ako rýchlo nájde FA trvalú náhradu za Garetha Southgatea, ktorý odstúpil z funkcie hlavného kormidelníka po nedávnych majstrovstvách Európy v Nemecku.

Doterajší kormidelník družstva do 21 rokov bude viesť národný tím v septembrových zápasoch Ligy národov s Írskom a Fínskom.V piatok o tom informovala Futbalová asociácia (FA).

Angličania prehrali vo finále so Španielskom 1:2. Jeho zverenci skončili druhí aj na predchádzajúcom kontinentálnom šampionáte, keď prehrali s Talianmi po penaltovom rozstrele.

Southgate prišiel na lavičku "troch levov" v roku 2016 taktiež z pozície trénera reprezentácie do 21 rokov.

Carsley sa narodil v Anglicku, no reprezentoval Írsko, za ktoré odohral 40 zápasov. Na klubovej úrovni pôsobil v Derby County, Blackburne Rovers, Coventry City, Evertone a Birminghame City.

Ako tréner pracoval v Coventry, Brentforde a Birminghame. V roku 2020 prevzal národný tím do 20 rokov, o sezónu neskôr do 21 rokov a ten priviedol k titulu na ME 2023 tejto vekovej kategórie.