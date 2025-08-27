Brazília odštartuje prípravu na MS v októbri. Pocestuje do Ázie

Vinicius Junior a Rodrygo sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|27. aug 2025 o 08:44
"Kanárici“ hrali naposledy v Kórejskej republike v roku 2022 pred mundialom v Katare.

SOUL. Futbalová reprezentácia Brazílie odohrá v októbri priateľské zápasy v Kórejskej republike a Japonsku.

V príprave na majstrovstvá sveta sa tak stretne s ďalšími účastníkmi svetového šampionátu, ktorý bude v lete 2026 hostiť USA, Kanada a Mexiko.

Zverenci talianskeho trénera Carla Ancelottiho sa s Kórejčanmi stretnú 10. októbra na štadióne v Soule so 66-tisícovou kapacitou, ktorý bol vybudovaný pre majstrovstvá sveta 2002.

"Kanárici“ hrali naposledy v Kórejskej republike v roku 2022 pred mundialom v Katare, zvíťazili 5:1.

Následne 14. októbra sa brazílsky národný tím predstaví v Tokiu na štadióne s kapacitou pre takmer 50-tisíc divákov, informovala agentúra AFP. V júni 2022 Brazília zdolala domáce Japonsko v prípravnom stretnutí 1:0.

V oboch dueloch skóroval Neymar, ktorý však aj vinou zranení nereprezentoval Brazíliu takmer dva roky a nefiguruje ani v aktuálnej Ancelottiho nominácii na septembrové záverečné zápasy kvalifikácie MS s Čile a Bolíviou.

dnes 08:44
