Brazília odštartuje prípravu na MS v októbri. Pocestuje do Ázie

SOUL. Futbalová reprezentácia Brazílie odohrá v októbri priateľské zápasy v Kórejskej republike a Japonsku.
V príprave na majstrovstvá sveta sa tak stretne s ďalšími účastníkmi svetového šampionátu, ktorý bude v lete 2026 hostiť USA, Kanada a Mexiko.
Zverenci talianskeho trénera Carla Ancelottiho sa s Kórejčanmi stretnú 10. októbra na štadióne v Soule so 66-tisícovou kapacitou, ktorý bol vybudovaný pre majstrovstvá sveta 2002.
"Kanárici“ hrali naposledy v Kórejskej republike v roku 2022 pred mundialom v Katare, zvíťazili 5:1.
Následne 14. októbra sa brazílsky národný tím predstaví v Tokiu na štadióne s kapacitou pre takmer 50-tisíc divákov, informovala agentúra AFP. V júni 2022 Brazília zdolala domáce Japonsko v prípravnom stretnutí 1:0.
V oboch dueloch skóroval Neymar, ktorý však aj vinou zranení nereprezentoval Brazíliu takmer dva roky a nefiguruje ani v aktuálnej Ancelottiho nominácii na septembrové záverečné zápasy kvalifikácie MS s Čile a Bolíviou.