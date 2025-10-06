Francúzsko prišlo o hviezdu PSG. Deschamps povolal do kádra hráča Lens

Bradley Barcola v zápase Ligy majstrov proti FC Barcelona.
Národný tím ešte čaká na výsledky vyšetrení Kyliana Mbappeho.

PARÍŽ. Futbalisti Francúzska sa v októbrových dueloch kvalifikácie MS 2026 budú musieť zaobísť bez zraneného Bradleyho Barcolu.

Krídelník PSG má problémy so stehenným svalom, namiesto neho tréneri do kádra povolali Floriana Thauvina z Racingu Lens.

Kouč Didier Deschamps ešte čaká na výsledky vyšetrení Kyliana Mbappeho, ktorý má problémy s členkom po zápase jeho Realu Madrid v španielskej La Lige s Villarrealom.

Francúzov čaká 10. októbra domáci zápas proti Azerbajdžanu a o tri dni neskôr sa predstavia na Islande. Na čele D-skupiny sú so 6 bodmi po víťazstvách nad Ukrajinou 2:0 a Islandom 2:1.

