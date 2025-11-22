    VIDEO: Rozdiel v parametroch je výrazný. Paul a Joshua si pozreli do očí

    Paul a Joshua pri staredowne.
    Paul a Joshua pri staredowne. (Zdroj: Youtube/Seconds Out)
    22. nov 2025 o 13:05
    Prvé video zo staredownu Jakea Paula s Anthonym Joshuom naznačilo veľké rozdiely medzi oboma súpermi.

    MIAMI. Jake Paul a Anthony Joshua sa po prvý raz postavili zoči-voči pred decembrovým boxerským súbojom, ktorý patrí medzi najprekvapivejšie oznámené duely roka.

    V Kaseya Center sa 19. decembra stretnú v zápase v ťažkej váhe, pričom prvý staredown ukázal výrazný kontrast medzi sebavedomým influencerom a skúseným bývalým svetovým šampiónom.

    Paul po zrušení zápasu s Gervontom Davisom trval na tom, že ešte v roku 2025 nastúpi, hoci málokto predpokladal, že sa mu podarí získať tak zvučné meno.

    Joshua napokon ponuku prijal a podľa britských médií ide o jednoznačného favorita.

    VIDEO: Paul a Joshua sa stretli zoči-voči

    Niekdajší kráľ ťažkej váhy pred novinármi otvorene vyhlásil, že všetko okrem ukončenia Paula by bolo pre neho sklamaním.

    Paul naopak tvrdí, že ide o najväčšiu výzvu jeho kariéry a je pripravený „obetovať všetko“, aby prekvapil svet.

    Prvý staredown naznačil, že napätie bude rásť každým dňom.

    Joshua pôsobil chladne a nehybne, Paul sa snažil o sebavedomý výraz, no rozdiel v skúsenostiach i telesných parametroch je neprehliadnuteľný.

    Paul a Joshua pri staredowne.
    Paul a Joshua pri staredowne.
    VIDEO: Rozdiel v parametroch je výrazný. Paul a Joshua si pozreli do očí
    dnes 13:05
