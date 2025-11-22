VIDEO: Rozdiel v parametroch je výrazný. Paul a Joshua si pozreli do očí

MIAMI. Jake Paul a Anthony Joshua sa po prvý raz postavili zoči-voči pred decembrovým boxerským súbojom, ktorý patrí medzi najprekvapivejšie oznámené duely roka.
V Kaseya Center sa 19. decembra stretnú v zápase v ťažkej váhe, pričom prvý staredown ukázal výrazný kontrast medzi sebavedomým influencerom a skúseným bývalým svetovým šampiónom.
Paul po zrušení zápasu s Gervontom Davisom trval na tom, že ešte v roku 2025 nastúpi, hoci málokto predpokladal, že sa mu podarí získať tak zvučné meno.
Joshua napokon ponuku prijal a podľa britských médií ide o jednoznačného favorita.
VIDEO: Paul a Joshua sa stretli zoči-voči
Niekdajší kráľ ťažkej váhy pred novinármi otvorene vyhlásil, že všetko okrem ukončenia Paula by bolo pre neho sklamaním.
Paul naopak tvrdí, že ide o najväčšiu výzvu jeho kariéry a je pripravený „obetovať všetko“, aby prekvapil svet.
Prvý staredown naznačil, že napätie bude rásť každým dňom.
Joshua pôsobil chladne a nehybne, Paul sa snažil o sebavedomý výraz, no rozdiel v skúsenostiach i telesných parametroch je neprehliadnuteľný.