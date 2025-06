Slovenské trio v Budapešti. Boráros, Csemez a Fernéza sa predstavia v Hell Boxing Kings

BUDAPEŠŤ. Organizácia Hell Boxing Kings sa po sérii siedmich vypredaných turnajov presúva do Budapešti, kde v auguste predstaví svoju doposiaľ najambicióznejšiu štartovku.

Do ringu HBK sa vracia s jediným cieľom, a to vymazať pochybnosti. Minulý rok porazil maďarského olympionika Sándora Bárdosiho, no po zápase priznal, že nastupoval chorý a fyzicky vyčerpaný.