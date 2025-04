V amatérskom ringu stál proti najlepším. Csemez debutuje v Hell Boxing Kings

Tento 26-ročný talent, ktorý sa stal prvým slovenským olympijským kvalifikantom po štvrťstoročí, sa zapojí do najrýchlejšie rastúcej boxerskej organizácie v Európe.

Príchod do nového ročníka oznámil aj olympijský boxer Andrej "Bandi" Csemez.

BRATISLAVA. Organizácia Hell Boxing Kings minulý rok zaujala 10 krajín Európy, vypredala za sebou 7 turnajov v rade, ohromila celé Maďarsko a aktuálne expanduje do 3 nových krajín.

Reprezentant KO Box Clubu Galanta sa do histórie slovenského športu zapísal už v roku 2018, keď si vybojoval zlato na Majstrovstvách Európskej únie. Jeho schopnosti mu vyniesli bronz aj na Európskych hrách 2019 a na juniorských Majstrovstvách Európy 2016.

V roku 2017 sa jeho kariéra ocitla doslova na hrane života a smrti. Po vážnej dopravnej nehode utrpel zlomeniny dvoch krčných stavcov. Lekári mu nedávali veľké šance na návrat do ringu, dokonca pochybovali, či ešte niekedy bude vôbec chodiť.

No vďaka rodine, trénerovi a mojej vnútornej sile som sa vrátil a nasledujúci rok som nakoniec získal zlato na Majstrovstvách EÚ,“ spomína Csemez.

„Po nehode som si myslel, že je koniec. Lekári mi povedali, že sa už možno nikdy nepostavím do ringu. Musel som sa osem mesiacov dávať dokopy a takmer som to vzdal.

“Keď sme sa dostali na olympiádu, tak sme hneď vypustili spolu slzy šťastia, bolo to úprimné. Mám ho veľmi rád, je to skvelý človek aj športovec. Prešiel si naozaj tvrdou ranou v živote.

Na prvom mieste u mňa bolo, aby bol zdravý. Neriešil som to, či sa vráti do boxerského ringu, ale veril som tomu. Moje životné motto znie, nemožné neexistuje. Nikdy by som sa mu neotočil chrbtom.

Keď sme spolu bojovali dovtedy, tak budem po jeho boku aj naďalej,” hovorí Kovács, ktorý stojí v Csemezovom rohu dodnes.

Tamás Mádi, výkonný riaditeľ HBK, v ňom vidí ideálneho bojovníka pre maďarskú organizáciu s európskymi cieľmi.

„Andrej prináša nielen špičkové technické schopnosti, ale aj príbeh nezlomnej vôle, ktorý inšpiruje. Jeho návrat zo zranenia k olympijskému úspechu perfektne vystihuje ducha HBK. Sme hrdí, že sa stáva súčasťou našej organizácie.“