Švajčiarka oslavuje premiérové víťazstvo. Na šampionáte triumfovala v pretekoch monobobov

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
TASR|10. jan 2026 o 12:01
Rakúšanka Katrin Beiertová bola druhá.

Švajčiarka Melanie Haslerová sa stala prvýkrát v kariére majsterkou Európy v pretekoch monobobov.

Na domácej dráhe v St. Moritzi triumfovala s náskokom 0,15 s pred Rakúšankou Katrin Beiertovou.

Bronz získala Nemka Laura Nolteová (+0,32). Slovenka Viktória Čerňanská, ktorá má už istú miestenku na februárové ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, v pretekoch neštartovala.

ME v boboch v St. Moritzi

Ženy - monoboby:

1. Melanie Haslerová (Švajč.) 2:23,80, 2. Katrin Beiertová (Rak.) +0,15 s, 3. Laura Nolteová (Nem.) +0,32

    Švajčiarka oslavuje premiérové víťazstvo. Na šampionáte triumfovala v pretekoch monobobov
    dnes 12:01
