Čerňanská s ďalším skvelým umiestnením. Suverénne bola v najlepšej desiatke

Viktória Čerňanská.
Viktória Čerňanská. (Autor: facebook/Športové centrum polície)
22. nov 2025 o 08:08
Po piatom mieste v úvodných pretekoch skončila v noci na sobotu šiesta.

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská pridala na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri v súťaži monobobov ďalšie umiestnenie v najlepšej desiatke.

Po piatom mieste v úvodných pretekoch skončila v noci na sobotu šiesta. Na víťaznú Kanaďanku Biancu Ribiovú stratila v súčte dvoch jázd 2,29 sekundy.

Vo Whistleri bude ešte štartovať s Luciou Mokrášovou v súťaži dvojbobov. Čerňanská s Mokrášovou bojujú o účasť na ZOH 2026.

V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára majú ešte predstaviť v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

