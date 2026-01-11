Švajčiarske bobistky získali titul majsteriek Európy. Rozhodovali stotiny sekundy

Striebro v rámci európskeho šampionátu získali Nemky.

Švajčiarske bobistky Melanie Haslerová a Nadja Pasternacková získali titul majsteriek Európy v dvojboboch.

V súťaži, ktorej výsledky sa započítavali aj do hodnotenia Svetového pohára, triumfovala v St. Moritzi-Celerine americká dvojica Kaillie Armbrusterová-Humphriesová a Jasmine Jonesová s náskokom 0,01 sekundy.

Druhé skončili čerstvé majsterky Európy Haslerová a Pasternacková. Striebro v rámci európskeho šampionátu získali Laura Nolteová s Leonie Kluwigovou z Nemecka a bronz si vybojovali ich krajanky Kim Kalická a Talea Prepensová.

