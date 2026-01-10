Titul v dvojboboch pre Nemcov Lochnera a Fleischhauera, zdolali krajanov

Johannes Lochner a Georg Fleischhauer
Johannes Lochner a Georg Fleischhauer (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|10. jan 2026 o 17:17
Pre Lochnera to bol už druhý titul v dvojboboch.

Nemeckí bobisti Johannes Lochner a Georg Fleischhauer získali titul majstrov Európy v dvojboboch.

V pretekoch vo švajčiarskom St. Moritzi, ktorých výsledky sa započítavali aj do hodnotenia Svetového pohára, zvíťazili s náskokom 78 stotín pred krajanmi Francescom Friedrichom a Alexandrom Schüllerom.

Pre Lochnera to bol už druhý titul v dvojboboch, v tejto disciplíne vyhral už piate zo šiestich tohtosezónnych pretekov vo SP.

V súťaži monobobov žien triumfovala Austrálčanka Breeana Walkerová, druhá skončila domáca Melanie Haslerová, ktorá si tak vybojovala titul európskej šampiónky.

