Titul v dvojboboch pre Nemcov Lochnera a Fleischhauera, zdolali krajanov

Nemeckí bobisti Johannes Lochner a Georg Fleischhauer získali titul majstrov Európy v dvojboboch.
V pretekoch vo švajčiarskom St. Moritzi, ktorých výsledky sa započítavali aj do hodnotenia Svetového pohára, zvíťazili s náskokom 78 stotín pred krajanmi Francescom Friedrichom a Alexandrom Schüllerom.
Pre Lochnera to bol už druhý titul v dvojboboch, v tejto disciplíne vyhral už piate zo šiestich tohtosezónnych pretekov vo SP.
V súťaži monobobov žien triumfovala Austrálčanka Breeana Walkerová, druhá skončila domáca Melanie Haslerová, ktorá si tak vybojovala titul európskej šampiónky.