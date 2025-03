Škandál v boboch. Brzdár olympijského šampióna mal pozitívny test na doping

Látka je zaradená medzi špecifické, preto po pôvodnom náleze v decembri nemal brzdár štvornásobného olympijského víťaza Francesca Friedricha oficiálne zastavenú činnosť, no nemecký tím ho na preteky Svetového pohára nenominoval.

BERLÍN. Nemecký bobista Simon Wulff mal pozitívny dopingový test na stimulant metylhexanamín, potvrdila to aj B-vzorka.

Verdikt o treste pre 24-ročného Wulffa by nemal prísť skôr ako v máji. Zasiahnuť by mohol aj jeho spolujazdca Friedricha, ktorý by mal na budúci rok na olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo obhajovať zlato v dvojboboch i štvorboboch.