Osrblie bude pre Kuzminovú skúškou síl: Dôležité bude aj to, čo so mnou preteky urobia

V októbri však ohlásila návrat do súťažného kolotoča práve na domácich majstrovstvách Európy. Ak by na nich uspela, mohla by sa objaviť aj v ďalších pretekoch v sezóne.

Kuzminová chce naštartovať nasledovníkov

"Čo sa týka ME, dôležité pre mňa bude okrem výsledku aj to, čo so mnou preteky urobia. Či tam nenechám všetky sily a poviem si, že ďalej nevládzem. Ide mi o to, aby som naštartovala juniorov, zapôsobila na nich zvnútra a potom im mohla uhnúť a podporovať ich mimo trate.

Telo už neregeneruje tak rýchlo, ako v prípade mladých športovcov, ale dôležité je, že funguje svalová pamäť a mám skúsenosti a prehľad. Veľmi veľa som sa tiež naučila pri práci s mládežou," uviedla koncom minulého roka v polovici prípravy.

Kuzminová podľa pravidiel Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) musela ohlásiť štart po návrate pol roka vopred. Dôvodom bol antidopingový systém.

Okrem nej sa v slovenskom výbere predstaví aj ďalší "veterán" Matej Kazár, ktorý taktiež ukončil kariéru v roku 2019, odvtedy trénuje popri zamestnaní, no v uplynulej sezóne i tak štartoval vo Svetovom pohári.