Bátovská Fialková sa vracia do akcie. Slovenky nastúpia v štafete v silnom zložení

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo nemeckom stredisku Ruhpolding, program v stredu otvorí štafeta žien na 4x6 km.
Slovenská ženská biatlonová štafeta nastúpi na preteky v silnejšom zložení.
Tréneri sa opäť môžu spoľahnúť na Paulínu Bátovskú Fialkovú, ktorá sa vrátila do zostavy pred poslednou štafetou pred zimnými olympijskými hrami.
Štafetu otvorí na prvom úseku Zuzana Remeňová, tá odovzdá pomyselný kolík Anastasii Kuzminovej.
Tretí úsek absolvuje Mária Remeňová a finišmankou slovenskej štafety bude Paulína Bátovská Fialková.
Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.