Kuzminová sa predstaví v úvode pretekov. Bátovská Fialková medzi prvou dvadsiatkou

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v českom stredisku Nové Mesto na Morave ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 18:15 h sa predstavia ženy v skrátených vytrvalostných pretekoch.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková.
Prvou Slovenkou na trati bude so štartovým číslom 7 Kuzminová.
Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Bátovská Fialková, ktorá ma štartové číslo 20, čo znamená, že sa na trati predstaví v čase 18:25:00 h.
Tretia Slovenka na trati bude Mária Remeňová, ktorej patrí číslo 29. Štvoricu Sloveniek uzatvorí Kapustová s číslom 61.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - skártené vytrvalostné preteky žien v Novom Meste na Morave
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
7
Anastasia Kuzminová
Slovensko
18:18:30 h
20
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
18:25:00 h
29
Mária Remeňová
Slovensko
18:29:30 h
61
Ema Kapustová
Slovensko
18:45:30 h