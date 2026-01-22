Kuzminová sa predstaví v úvode pretekov. Bátovská Fialková medzi prvou dvadsiatkou

Paulína Bátovská Fialková.
Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Pozrite si nomináciu Slovenska na skrátené vytrvalostné preteky žien v českom Novom Meste na Morave.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v českom stredisku Nové Mesto na Morave ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 18:15 h sa predstavia ženy v skrátených vytrvalostných pretekoch.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková.

Prvou Slovenkou na trati bude so štartovým číslom 7 Kuzminová.

Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Bátovská Fialková, ktorá ma štartové číslo 20, čo znamená, že sa na trati predstaví v čase 18:25:00 h.

Tretia Slovenka na trati bude Mária Remeňová, ktorej patrí číslo 29. Štvoricu Sloveniek uzatvorí Kapustová s číslom 61.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - skártené vytrvalostné preteky žien v Novom Meste na Morave

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

7

Anastasia Kuzminová

Slovensko

18:18:30 h

20

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

18:25:00 h

29

Mária Remeňová

Slovensko

18:29:30 h

61

Ema Kapustová

Slovensko

18:45:30 h

