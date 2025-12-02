V prvých individuálnych pretekoch štyri Slovenky. Kuzminová a Bátovská Fialková vyštartujú za sebou

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom stredisku Östersund prvými individuálnymi pretekmi v sezóne. Po víkendových štafetách sa od 15.30 h predstavia ženy vo vytrvalostných pretekoch.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.
Ako prvá do pretekov vyštartuje Američanka Deedra Irwinová, prvou Slovenkou na trati bude Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 19. Hneď za ňou vyjde na 15 km dlhú trať Bátovská Fialková.
Ako tretia zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kapustová, ktorá ma štartové číslo 53, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 15.53 hod.
Poslednou Slovenkou ktorá sa predstaví vo švédskom stredisku bude Remeňová s číslom 80.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 2, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre vytrvalostné preteky žien v Östersunde
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
19
Anastasia Kuzminová
Slovensko
15:39:30 h
20
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
15:40:00 h
53
Ema Kapustová
Slovensko
15:56:30 h
80
Zuzana Remeňová
Slovensko
16:10:00 h