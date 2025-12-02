V prvých individuálnych pretekoch štyri Slovenky. Kuzminová a Bátovská Fialková vyštartujú za sebou

Anastasia Kuzminová počas štafety žien vo švédskom Östersunde.
Anastasia Kuzminová počas štafety žien vo švédskom Östersunde. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|2. dec 2025 o 09:49
ShareTweet2

Pozrite si nomináciu Slovenska na vytrvalostné preteky žien vo švédskom Östersunde.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom stredisku Östersund prvými individuálnymi pretekmi v sezóne. Po víkendových štafetách sa od 15.30 h predstavia ženy vo vytrvalostných pretekoch.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.

Ako prvá do pretekov vyštartuje Američanka Deedra Irwinová, prvou Slovenkou na trati bude Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 19. Hneď za ňou vyjde na 15 km dlhú trať Bátovská Fialková.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ako tretia zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kapustová, ktorá ma štartové číslo 53, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 15.53 hod.

Poslednou Slovenkou ktorá sa predstaví vo švédskom stredisku bude Remeňová s číslom 80.

Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 2, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla pre vytrvalostné preteky žien v Östersunde

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

19

Anastasia Kuzminová

Slovensko

15:39:30 h

20

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

15:40:00 h

53

Ema Kapustová

Slovensko

15:56:30 h

80

Zuzana Remeňová

Slovensko

16:10:00 h

Biatlon

ONLINE: Vytrvalostné preteky žien v Östersunde - Svetový pohár v biatlone.online
ONLINE: Vytrvalostné preteky žien v Östersunde - Svetový pohár v biatlone.online
ONLINE: Vytrvalostné preteky žien v Östersunde dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE
dnes 12:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»V prvých individuálnych pretekoch štyri Slovenky. Kuzminová a Bátovská Fialková vyštartujú za sebou