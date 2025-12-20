ONLINE: Stíhacie preteky mužov v Annecy-Le Grand Bornand dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand stíhacími pretekmi mužov na 12,5 km.
Slovenskí reprezentanti sa do dnešnej stíhačky neprebojovali.
ONLINE: Stíhacie preteky mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Annecy-Le Grand Bornand, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
20.12.2025 o 14:45
Stíhačka mužov 12,5 km, Annecy
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
2. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +4,0
3. Emilien Jacquelin (FRA) +5,0
4. Johan-Olav Botn (NOR) +6,0
5. Sivert Guttorm Bakken (NOR) +9,0
6. Sebastian Samuelsson (SWE) +9,0
7. Martin Ponsiluoma (SWE) +12,0
8. Eric Perrot (FRA) +14,0
9. Vítězslav Hornig (CZE) +23,0
10. Philipp Nawrath (GER) +26,0
11. Sturla Holm Lægreid (NOR) +32,0
12. Jesper Nelin (SWE) +32,0
13. Justus Strelow (GER) +35,0
14. Olli Hiidensalo (FIN) +37,0
15. Tero Seppälä (FIN) +38,0
16. Fabien Claude (FRA) +44,0
17. Joscha Burkhalter (SUI) +45,0
18. David Zobel (GER) +51,0
19. Simon Eder (AUT) +52,0
20. Quentin Fillon Maillet (FRA) +52,0
21. Campbell Wright (USA) +52,0
22. Lukas Hofer (ITA) +59,0
23. Simon Kaiser (GER) +1:04,0
24. Tommaso Giacomel (ITA) +1:12,0
25. Michal Krčmář (CZE) +1:13,0
26. Kristo Siimer (EST) +1:13,0
27. Vytautas Strolia (LTU) +1:13,0
28. Bohdan Borkovskyj (UKR) +1:14,0
29. Henning Sjökvist (SWE) +1:15,0
30. Oscar Lombardot (FRA) +1:16,0
31. Jan Guńka (POL) +1:17,0
32. Oscar Andersson (SWE) +1:17,0
33. Jonáš Mareček (CZE) +1:17,0
34. Renars Birkentals (LAT) +1:18,0
35. Philipp Horn (GER) +1:22,0
36. Sing-jüan Jen (CHN) +1:23,0
37. Paul Schommer (USA) +1:23,0
38. Tuomas Harjula (FIN) +1:24,0
39. Sean Doherty (USA) +1:25,0
40. Lovro Planko (SLO) +1:26,0
41. Fabian Müllauer (AUT) +1:27,0
42. Otto Invenius (FIN) +1:27,0
43. Konrad Badacz (POL) +1:29,0
44. Dmytro Pidručnyj (UKR) +1:29,0
45. Taras Lesjuk (UKR) +1:31,0
46. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:31,0
47. Malte Stefansson (SWE) +1:33,0
48. Mikuláš Karlík (CZE) +1:33,0
49. Vitalij Mandzyn (UKR) +1:34,0
50. Thierry Langer (BEL) +1:36,0
51. Danilo Riethmüller (GER) +1:37,0
52. Miha Dovžan (SLO) +1:45,0
53. Jacques Jefferies (GBR) +1:46,0
54. Isak Frey (NOR) +1:48,0
55. Mark-Markos Kehva (EST) +1:49,0
56. Sebastian Stalder (SUI) +1:50,0
57. Dominik Unterweger (AUT) +1:50,0
58. Grzegorz Galica (POL) +1:53,0
59. Marcin Zawól (POL) +1:54,0
60. George Buta (ROU) +1:55,0
Poradie disciplíny
1. Eric Perrot (FRA) 140 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 130 b
3. Johan-Olav Botn (NOR) 130 b
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 120 b
5. Sebastian Samuelsson (SWE) 104 b
6. Sturla Holm Lægreid (NOR) 82 b
7. Campbell Wright (USA) 82 b
8. Philipp Horn (GER) 76 b
9. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 67 b
10. Martin Ponsiluoma (SWE) 63 b
Poradie SP
1. Johan-Olav Botn (NOR) 420 b
2. Eric Perrot (FRA) 317 b
3. Tommaso Giacomel (ITA) 315 b
4. Sebastian Samuelsson (SWE) 298 b
5. Sturla Holm Lægreid (NOR) 267 b
6. Quentin Fillon Maillet (FRA) 263 b
6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 263 b
8. Philipp Horn (GER) 209 b
9. Martin Ponsiluoma (SWE) 194 b
10. Emilien Jacquelin (FRA) 183 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov mužov na 12,5km. Dejiskom pretekov je francúzske Annecy-Le Grand Bornand.
Čakajú nás veľmi zaujímavé stíhacie preteky. Prvých šiestich pretekárov totiž máme v 8,8s. Najlepšiu pozíciu bude mať Vetle Sjestaad Christiansen, ktorý vyštartuje s náskokom 3,5s na druhého Johannesa Daleho. Z tretieho miesta vyštartuje so stratou 5s domáci Emilien Jacquelin. V jednej minúte budeme mať dokonca až 22 pretekárov. Slovensko bohužiaľ zastúpenie v týchto pretekoch mať nebude.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:45.