Bátovská Fialková dosiahla najlepší výsledok po návrate. Kapustová bola po čistej streľbe sklamaná

Pred druhou streľbou bola deviata a s čistou streľbou na stojke sa mohla posunúť o pár priečok vyššie. S jedným trestným okruhom však klesla a dobehla do cieľa na 20. priečke. I tak je to jej najlepší výsledok od návratu po materskej prestávke.

Teraz v Hochfilzene bola o osem priečok horšia.

Bátovská Fialková však potvrdila, že stále je najlepšou slovenskou biatlonistkou. Jej výsledok z Hochfilzenu je najlepšie umiestnenie v individuálnych pretekoch od jari 2023, kedy sama prerušila kariéru.

Ema Kaputová predviedla stopercentnú streľbu, ktorá ju zdobila aj v lanskej zime.

Zatiaľ však výraznejšie zaostáva v behu. Ani s čistou streľbou sa nedokázala prebojovať do sobotňajších stíhacích pretekoch.

Dobehla s dva a polminútovou stratou až na 79. priečke.

"Aspoň streľba ma potešila, ak keď stojka bola vydretá. Dve nuly vždy potešia, ale hnevá ma bežecká časť," hovorila Kapustová pre SRTV.

"Neviem povedať, čím to je. Dnes mi to vôbec nešlo. Od začiatku to bolo náročné. Necítila som sa dobre. Mrzí ma to. Stíhačka s dvomi nulami bola reálna," uznala Kapustová.

Čistú streľbu nedokázala na lepší výsledok premeniť ani Mária Remeňová. Dobehla na 86. pozícii.