Mladým Slovákom na ME nevyšla miešaná štafeta, krúžili na trestných kolách

Tamara Molentová počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026.
Tamara Molentová počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
TASR|22. jan 2026 o 11:20
Zlaté medaily získali Švédi.

ME juniorov 2026 - mix štafeta

1

Švédsko 

1:07:40,3 hod 

0 tr. okruhov + 6 dobíjaní

2.

Slovinsko

+ 10,2 s

1+12

3.

Ukrajina

+16,6 s

0+11

7.

Slovensko

+4:18,5 min

4+15

Slovenský biatlonový tím obsadil vo štvrtkovej mix štafete na majstrovstvách Európy juniorov 7. miesto.

Pri absencií biatlonových veľmocí Nórska, Francúzska a Nemecka triumfovala vo fínskej Imatre reprezentácia Švédska o 10,2 sekundy pred druhým Slovinskom. Tretia skončila ukrajinská miešaná štafeta (+16,6 s).

Slovenskú štafetu rozbehla Tamara Molentová, ktorá získala v stredajších vytrvalostných pretekoch na 12,5 km striebro.

Na strelnicu prišla ako prvá a ležku zvládla bez chyby, ale po stojke išla na trestné kolo a odovzdávala piata.

Po ťažení Veroniky Michalechovej patrila slovenskému tímu 7. priečka a Michal Adamov musel ísť až na 3 trestné kolá, čo znamenalo prepad o pozíciu nižšie. Markus Sklenárik si už s nábojmi vystačil a vrátil Slovensko na 7. miesto.

Biatlon

