Mladým Slovákom na ME nevyšla miešaná štafeta, krúžili na trestných kolách

ME juniorov 2026 - mix štafeta
1
Švédsko
1:07:40,3 hod
0 tr. okruhov + 6 dobíjaní
2.
Slovinsko
+ 10,2 s
1+12
3.
Ukrajina
+16,6 s
0+11
7.
Slovensko
+4:18,5 min
4+15
Slovenský biatlonový tím obsadil vo štvrtkovej mix štafete na majstrovstvách Európy juniorov 7. miesto.
Pri absencií biatlonových veľmocí Nórska, Francúzska a Nemecka triumfovala vo fínskej Imatre reprezentácia Švédska o 10,2 sekundy pred druhým Slovinskom. Tretia skončila ukrajinská miešaná štafeta (+16,6 s).
Slovenskú štafetu rozbehla Tamara Molentová, ktorá získala v stredajších vytrvalostných pretekoch na 12,5 km striebro.
Na strelnicu prišla ako prvá a ležku zvládla bez chyby, ale po stojke išla na trestné kolo a odovzdávala piata.
Po ťažení Veroniky Michalechovej patrila slovenskému tímu 7. priečka a Michal Adamov musel ísť až na 3 trestné kolá, čo znamenalo prepad o pozíciu nižšie. Markus Sklenárik si už s nábojmi vystačil a vrátil Slovensko na 7. miesto.