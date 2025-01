Sklenárik zvládol tri strelecké položky bezchybne, nakoniec však zaváhal. Dostal sa do TOP 30

ME

Tretie miesto obsadil Švéd Emil Nykvist so stratou 47,2 s. Z dvojice slovenských reprezentantov skončil lepšie Tomáš Sklenárik, ktorý sa umiestnil na 27. pozícii.

V talianskom Val Martello síce spravil dve chyby na strelnici, no vďaka rýchlemu bežeckému výkonu mal v cieli čas 54:10,7 minúty.

Frey nezačal najlepšie, keď už na prvej položke minul jeden terč a musel sťahovať takmer minútové manko na najlepších.

Líder celkového poradia pohára IBU však v ďalšom priebehu ukázal veľmi rýchly beh i presnú mušku, keď mu ušiel už iba jeden terč a vyhral s veľkým náskokom pred konkurenciou.

Mühlbacher s Nykvistom spravili zhodne o chybu menej, ale nestačili mu na lyžiach.

Na trati bol rýchly aj Freyov krajan Johannes Dale-Skjevdal, no so štyrmi trestnými minútami mu to stačilo iba na siedme miesto. V prvej osmičke bolo až päť Nórov.