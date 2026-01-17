Ischakov bojoval o umiestnenie v TOP 20. Sklenárik patril v Osrblí k najhorším

IBU Cup - Osrblie
Výsledky - preteky mužov s hromadným štartom na 15 km:
1.
Antonin Guigonnat
Francúzsko
37:01,2 min (1)
2.
Martin Nevland
Nórsko
+ 2,2 s (1)
3.
Christoph Pircher
Taliansko
+ 2,8 s (2)
4.
Elias Seidl
Nemecko
+ 7,0 s (1)
5.
Vetle Paulsen
Nórsko
+ 28,7 s (2)
6.
Endre Stroemsheim
Nórsko
+ 30,1 s (1)
25.
Artur Ischakov
Slovensko
+ 1:37,6 min (2)
57.
Tomáš Sklenárik
Slovensko
+ 4:37,8 min (5)
Francúzsky biatlonista Antonin Guigonnat vyhral sobotňajšie preteky s hromadným štartom na 15 km na IBU Cupe v Osrblí.
Na strelnici spravil iba jednu chybu a v cieli zdolal v boji o prvenstvo Martina Nevlanda o 2,2 sekundy.
Nór taktiež minul iba jeden terč. Tretí skončil s dvoma streleckými chybami Talian Christoph Pircher so stratou len 2,8 s za víťazom. Všetkých troch pretekárov na stupni víťazov delili len tri sekundy.
Z dvojice domácich pretekárov na štarte skončil Artur Ischakov na 25. mieste. Po prvej ležke s nulou poskočil na 16. priečku, potom sa po chybe na druhej položke prepadol o dvadsaťdva priečok nižšie.
Po čistej tretej streľbe figuroval na 25. pozícii, ktorú si i napriek druhej chybe vo štvrtej položke udržal do cieľa s mankom 1:37,6 minúty na víťaza.
„Potešila ma streľba, podarilo sa mi rýchlo strieľať a celkom aj presne. Boli tam dve chyby, ale je to lepšie než predtým. Takže som spokojný so streľbou, boli tam dve nuly, čo ma teší, ale stratil som bežecky,“ hodnotil svoje vystúpenie Slovák Ischakov a k atmosfére v Osrblí dodal: „Diváci mi dodávali veľa síl, takže to hodnotím celkovo dobre. Doma je doma, aj sa strieľa lepšie, aj beží lepšie. Tu v Osrblí to boli preteky na úrovni Svetového pohára.“
Druhému zo Slovákov Tomášovi Sklenárikovi hromadné preteky so šesťdesiatkou štartujúcich absolútne nevyšli, keď obsadil 57. priečku až s piatimi streleckými chybami.