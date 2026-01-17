Kapustová urobila dve chyby, skončila v tretej desiatke. Francúzky totálne ovládli Osrblie

Ema Kapustová počas pretekov s hromadným štartom v Osrblí.
Ema Kapustová počas pretekov s hromadným štartom v Osrblí. (Autor: Slovenský biatlon/Soňa Niková)
Sportnet|17. jan 2026 o 11:40
V pretekoch boli aj ďalšie dve Slovenky.

IBU Cup - Osrblie

Výsledky - hromadný štart žien na 12 km:

1.

Celia Henaffová

Francúzsko

33:16,4 min (1)

2.

Paula Botetová

Francúzsko

+ 7,2 s (1)

3.

Sophie Chauveauová

Francúzsko

+ 14,9 s (3)

4.

Amandine Menginová

Francúzsko

+ 21,2 s (1)

5.

Voldija Galmaceová

Francúzsko

+ 27,8 s (2)

22.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 1:49,7 min (2)

37.

Tamara Molentová

Slovensko

+ 2:44,9 min (3)

51.

Júlia Machyniaková

Slovensko

+ 4:02,9 min (4)

Slovenská biatlonistka Ema Kapustová skončila v hromadnom štarte žien v rámci IBU Cupu v slovenskom Osrblí na 22. mieste.

V pretekoch dlhých 12 kilometrov urobila dve chyby na streleckých položkách v stoji. Do cieľa prišla so stratou 1:49,7 minúty.

Okrem Kapustovej sa v slovenskom stredisku predstavili aj Tamara Molentová a Júlia Machyniaková.

Prvá menovaná obsadila v pretekoch 37. miesto s tromi chybami na strelnici. Najhoršie dopadla Machyniaková, ktorá skončila 51., na strelnici urobila štyri chyby.

Záverečné ženské preteky totálne ovládli francúzske biatlonistky, ktoré obsadili prvých päť miest. Z výhry sa tešila Celia Henaffová.

Biatlon

dnes 11:40
