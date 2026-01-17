Kapustová urobila dve chyby, skončila v tretej desiatke. Francúzky totálne ovládli Osrblie

IBU Cup - Osrblie
Výsledky - hromadný štart žien na 12 km:
1.
Celia Henaffová
Francúzsko
33:16,4 min (1)
2.
Paula Botetová
Francúzsko
+ 7,2 s (1)
3.
Sophie Chauveauová
Francúzsko
+ 14,9 s (3)
4.
Amandine Menginová
Francúzsko
+ 21,2 s (1)
5.
Voldija Galmaceová
Francúzsko
+ 27,8 s (2)
22.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 1:49,7 min (2)
37.
Tamara Molentová
Slovensko
+ 2:44,9 min (3)
51.
Júlia Machyniaková
Slovensko
+ 4:02,9 min (4)
Slovenská biatlonistka Ema Kapustová skončila v hromadnom štarte žien v rámci IBU Cupu v slovenskom Osrblí na 22. mieste.
V pretekoch dlhých 12 kilometrov urobila dve chyby na streleckých položkách v stoji. Do cieľa prišla so stratou 1:49,7 minúty.
Okrem Kapustovej sa v slovenskom stredisku predstavili aj Tamara Molentová a Júlia Machyniaková.
Prvá menovaná obsadila v pretekoch 37. miesto s tromi chybami na strelnici. Najhoršie dopadla Machyniaková, ktorá skončila 51., na strelnici urobila štyri chyby.
Záverečné ženské preteky totálne ovládli francúzske biatlonistky, ktoré obsadili prvých päť miest. Z výhry sa tešila Celia Henaffová.