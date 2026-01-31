Nórsky biatlonista pokračuje v dominantných výkonoch aj v stíhačke. Ischakov zaostal

Isak Leknes Frey.
Isak Leknes Frey. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. jan 2026 o 12:32
Slovák štartoval z 19. pozície.

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene

Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:

1.

Isak Laknes Frey

Nórsko

34:44,7 min

(2)

2.

Leonhrad Pfund

Nemecko

+ 16,9 s

(1)

3.

Simon Kaiser

Nemecko

+ 28,1 s

(2)

4.

Martin Nevland

Nórsko

+ 47,8 s

(1)

5.

Gaetan Paturel

Francúzsko

+ 40,1 s

(4)

6.

Leonhard Pfund

Nemecko

+ 1:01,8 min

(3)

36.

Artur Ischakov

Slovensko

+ 3:22,1 min

(5)

Nórsky biatlonista Isak Leknes Frey získal titul majstra Európy v stíhacích pretekoch na 12,5 km.

V nórskom stredisku Sjusjöen tak pridal zlatú k strieborným medailám zo stredajších vytrvalostných pretekov a piatkového šprintu.

Spomedzi Slovákov sa na štart sobotnej stíhačky postavil iba Artur Ischakov, ktorý obsadil 36. miesto.

Frey minul dva terče na štvrtej streľbe, ale aj tak finišoval prvý s náskokom 16,9 sekundy na Nemca Leonhrada Pfunda, ktorého krajan Simon Kaiser skončil tretí (+28,1 s).

Na ME chýbajú najväčšie mená svetového biatlonu, ktoré sa pripravujú na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V Sjusjöene takisto neštartujú slovenskí olympionici Jakub Borguľa a Šimon Adamov.

Ischakov štartoval z 19. pozície, ktorú si vybojoval v piatkových rýchlostných pretekoch na 10 km. Ani jednu položku však nezvládol bez chyby, celkovo minul päť terčov a klesol na konečnú 36. priečku.

Biatlon

