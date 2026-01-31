Nórsky biatlonista pokračuje v dominantných výkonoch aj v stíhačke. Ischakov zaostal

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene
Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:
1.
Isak Laknes Frey
Nórsko
34:44,7 min
(2)
2.
Leonhrad Pfund
Nemecko
+ 16,9 s
(1)
3.
Simon Kaiser
Nemecko
+ 28,1 s
(2)
4.
Martin Nevland
Nórsko
+ 47,8 s
(1)
5.
Gaetan Paturel
Francúzsko
+ 40,1 s
(4)
6.
Leonhard Pfund
Nemecko
+ 1:01,8 min
(3)
36.
Artur Ischakov
Slovensko
+ 3:22,1 min
(5)
Nórsky biatlonista Isak Leknes Frey získal titul majstra Európy v stíhacích pretekoch na 12,5 km.
V nórskom stredisku Sjusjöen tak pridal zlatú k strieborným medailám zo stredajších vytrvalostných pretekov a piatkového šprintu.
Spomedzi Slovákov sa na štart sobotnej stíhačky postavil iba Artur Ischakov, ktorý obsadil 36. miesto.
Frey minul dva terče na štvrtej streľbe, ale aj tak finišoval prvý s náskokom 16,9 sekundy na Nemca Leonhrada Pfunda, ktorého krajan Simon Kaiser skončil tretí (+28,1 s).
Na ME chýbajú najväčšie mená svetového biatlonu, ktoré sa pripravujú na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V Sjusjöene takisto neštartujú slovenskí olympionici Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Ischakov štartoval z 19. pozície, ktorú si vybojoval v piatkových rýchlostných pretekoch na 10 km. Ani jednu položku však nezvládol bez chyby, celkovo minul päť terčov a klesol na konečnú 36. priečku.