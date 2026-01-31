Ženskú stíhačku ovládla suverénna Francúzka. Slovenky finišovali mimo prvej tridsiatky

ME v biatlone 2026
Stíhacie preteky žien na 10 km:
1.
Gilonne Guigonnatová
Francúzsko
32:07,5 min (1)
2.
Celia Henaffová
Francúzsko
+30,6 s (2)
3.
Sophie Chauveauová
Francúzsko
+38,9 (3)
31.
Tamara Molentová
Slovensko
+4:42,0 (2)
35.
Mária Remeňová
Slovensko
+2:20,5 (2)
36.
Zuzana Remeňová
Slovensko
+3:03,0 (4)
Francúzska biatlonistka Gilonne Guigonnatová nadviazala na piatkový triumf v šprinte a na majstrovstvách Európy v nórskom Sjusjöene získala zlato aj v sobotných stíhacích pretekoch.
V cieli mala pohodlný náskok 30,6 sekundy pred krajankou Celiou Henaffovou, dominanciu Francúzok potvrdila bronzová Sophie Chauveauová (+38,9).
Najlepšie umiestnenie spomedzi Sloveniek dosiahla Tamara Molentová, ktorá finišovala so stratou 4:42 min na konečnom 31. mieste.
Guigonnatová štartovala s náskokom 14 sekúnd na Henaffovú. Po dvoch streľbách bol súboj o zlato otvorený, Henaffová však urobila na tretej položke chybu, zatiaľ čo Guigonnatová predviedla tri čisté streľby.
Nerozhodil ju ani jeden nepresný výstrel na záverečnej stojke, po ktorej si postrážila svoj náskok. Za pódiovými priečkami prišli na štvrtej i piatej pozícii takisto Francúzky Amandine Menginová (+1:43,3) a Paula Botetová (+1:52,4).
Molentová začala dvoma čistými streľbami, po ktorých sa pohybovala na úrovni prvej dvadsiatky. Na zvyšných dvoch položkách však urobila zhodne po jednej chybe a vypadla mimo tridsiatku.
Za sebou prišli do cieľa sestry Remeňové, na 35. priečke finišovala Mária so stratou 5:27 min a piatimi streleckými chybami.
O pozíciu nižšie bola Zuzana (+5:29,2), ktorá absolvovala takisto päť trestných okruhov, pričom ju o lepší výsledok pripravili hneď štyri nepresné výstrely na druhej streľbe.