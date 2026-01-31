Ženskú stíhačku ovládla suverénna Francúzka. Slovenky finišovali mimo prvej tridsiatky

Tamara Molentová počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026.
Tamara Molentová počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
TASR|31. jan 2026 o 14:50
ME v biatlone 2026

Stíhacie preteky žien na 10 km:

1.

Gilonne Guigonnatová

Francúzsko

32:07,5 min (1)

2.

Celia Henaffová

Francúzsko

+30,6 s (2)

3.

Sophie Chauveauová

Francúzsko

+38,9 (3)

31.

Tamara Molentová

Slovensko

+4:42,0 (2)

35.

Mária Remeňová

Slovensko

+2:20,5 (2)

36.

Zuzana Remeňová

Slovensko

+3:03,0 (4)

Francúzska biatlonistka Gilonne Guigonnatová nadviazala na piatkový triumf v šprinte a na majstrovstvách Európy v nórskom Sjusjöene získala zlato aj v sobotných stíhacích pretekoch.

V cieli mala pohodlný náskok 30,6 sekundy pred krajankou Celiou Henaffovou, dominanciu Francúzok potvrdila bronzová Sophie Chauveauová (+38,9).

Najlepšie umiestnenie spomedzi Sloveniek dosiahla Tamara Molentová, ktorá finišovala so stratou 4:42 min na konečnom 31. mieste.

Guigonnatová štartovala s náskokom 14 sekúnd na Henaffovú. Po dvoch streľbách bol súboj o zlato otvorený, Henaffová však urobila na tretej položke chybu, zatiaľ čo Guigonnatová predviedla tri čisté streľby.

Nerozhodil ju ani jeden nepresný výstrel na záverečnej stojke, po ktorej si postrážila svoj náskok. Za pódiovými priečkami prišli na štvrtej i piatej pozícii takisto Francúzky Amandine Menginová (+1:43,3) a Paula Botetová (+1:52,4).

Molentová začala dvoma čistými streľbami, po ktorých sa pohybovala na úrovni prvej dvadsiatky. Na zvyšných dvoch položkách však urobila zhodne po jednej chybe a vypadla mimo tridsiatku.

Za sebou prišli do cieľa sestry Remeňové, na 35. priečke finišovala Mária so stratou 5:27 min a piatimi streleckými chybami.

O pozíciu nižšie bola Zuzana (+5:29,2), ktorá absolvovala takisto päť trestných okruhov, pričom ju o lepší výsledok pripravili hneď štyri nepresné výstrely na druhej streľbe.

Biatlon

