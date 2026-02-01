Sestry Remeňové potiahli štafetu. Slovensky dosiahli na ME solídny výsledok

ME v biatlone 2026
Štafeta žien na 4x6 km:
1.
Francúzsko
1:12:53,1 hodiny
(0 tr. okruhov + 8 dobíjaní)
2.
Nemecko
+16,6 s
(0+9)
3.
Nórsko
+56 s
(0+8)
4.
Švédsko
+1:19,8 min
(0+5)
5.
Taliansko
+1:56,6 min
(0+5)
6.
Slovensko
+4:32,3 min
(0+14)
Francúzske biatlonistky zvíťazili v nedeľnej štafete žien na 4x6 km na ME. V záverečných pretekoch šampionátu v nórskom Sjusjöne triumfovali o 16,6 sekundy pred druhými Nemkami a o 56 s pred tretími Nórkami.
Slovenské reprezentantky sa vyhli trestnému okruhu a tešili sa zo 6. miesta z 18 krajín.
Slovensko nastúpilo v zostave sestry Remeňové, Tamara Molentová a Júlia Machyniaková.
Zuzana Remeňová dobíjala trikrát na oboch položkách, ale vďaka solídnemu bežeckému výkonu udržala nádej na želané umiestnenie v prvej desiatke, keď odovzdala deviata.
Mária Remeňová bola na strelnici úspešnejšia, dobíjala spolu len trikrát a posunula slovenskú vlajku na piatu pozíciu.
Molentová si následne poradila so streľbou v ľahu bez zaváhania a napriek miernym komplikáciám pri dobíjaní v stojke výraznejšie neklesla v poradí.
Machyniaková začínala svoj úsek na 6. mieste a túto pozíciu aj vďaka rýchlej streľbe a výraznému náskoku udržala.