Sestry Remeňové potiahli štafetu. Slovensky dosiahli na ME solídny výsledok

Zuzana Remeňová
Zuzana Remeňová (Autor: Matej Lepeň/slovenskybiatlon.sk)
TASR|1. feb 2026 o 15:42
Slovenské biatlonistky sa vyhli trestnému kolu.

ME v biatlone 2026

Štafeta žien na 4x6 km:

1.

Francúzsko

 1:12:53,1 hodiny

 (0 tr. okruhov + 8 dobíjaní)

2.

Nemecko

+16,6 s

(0+9)

3.

Nórsko

+56 s

(0+8)

4.

Švédsko

+1:19,8 min

(0+5)

5.

Taliansko

+1:56,6 min

(0+5)

6.

Slovensko

+4:32,3 min

(0+14)

Francúzske biatlonistky zvíťazili v nedeľnej štafete žien na 4x6 km na ME. V záverečných pretekoch šampionátu v nórskom Sjusjöne triumfovali o 16,6 sekundy pred druhými Nemkami a o 56 s pred tretími Nórkami.

Slovenské reprezentantky sa vyhli trestnému okruhu a tešili sa zo 6. miesta z 18 krajín.

Slovensko nastúpilo v zostave sestry Remeňové, Tamara Molentová a Júlia Machyniaková.

Zuzana Remeňová dobíjala trikrát na oboch položkách, ale vďaka solídnemu bežeckému výkonu udržala nádej na želané umiestnenie v prvej desiatke, keď odovzdala deviata.

Mária Remeňová bola na strelnici úspešnejšia, dobíjala spolu len trikrát a posunula slovenskú vlajku na piatu pozíciu.

Molentová si následne poradila so streľbou v ľahu bez zaváhania a napriek miernym komplikáciám pri dobíjaní v stojke výraznejšie neklesla v poradí.

Machyniaková začínala svoj úsek na 6. mieste a túto pozíciu aj vďaka rýchlej streľbe a výraznému náskoku udržala.

Biatlon

