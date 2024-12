Nóri sa museli skloniť pred bezchybným Francúzskom, zo Slovákov prekvapil Cesnek

Tento víkend v Kontiolahti sa Slováci do Svetového pohára vrátili. A treba povedať, že ukázali sympatický výkon. Hoci do cieľa nedobehli.

Čistú streľbu vo Svetovom pohári ešte nikdy nemal. Skôr sa stávalo, že aj v šprinte netrafil päť terčíkov. Výsledkovo zaostával práve kvôli chybám na strelnici. Zdá sa, že by sa v tejto sezóne mohol posunúť dopredu.

Slovensko tak pri návrate do Svetového pohára obsadilo 17. miesto. Vzhľadom na to, že v štafete sú aj dvaja juniori je to výborný výsledok. V tejto sezóne by štafeta mala nastúpiť vždy, keď to bude možné, čo by malo zvýšiť šance biatlonistov v olympijskej kvalifikácii.

Dokonalý výkon Francúzov

Navyše stiahnutie slovenskej štafety prišlo aj vďaka tomu, že dokonalé preteky predviedli Francúzi.

Ak by existoval dokonalý scenár štafetových pretekov, tak ho naplnili do bodky.

Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet a Eric Perrot nepotrebovali na svojich úsekoch ani jediný náhradný náboj. Strieľali suverénne.

Už po troch úsekoch mali Francúzi takmer minútový náskok pred Nórmi. Emilien Jacquelin čisté strelecké konto neudržal. Na poslednej streleckej položke potreboval dva náhradné náboje. To však nijako dominantný výkon Francúzov neohrozilo.