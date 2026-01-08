Slovenské biatlonistky sa vracajú do akcie. Bátovská Fialková štartovať nebude

Anastasia Kuzminová v štafete žien v Hochfilzene.
Anastasia Kuzminová v štafete žien v Hochfilzene. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint žien v nemeckom Oberhofe.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo nemeckom stredisku Oberhof ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14:15 h sa predstavia v šprinte ženy.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, sestry Mária a Zuzana Remeňové a Júlia Machyniaková.

V porovnaní s predošlým podujatím nastala zmena. V Oberhofe sa nepredstavia Paulína Bátovská Fialková a ani Ema Kapustová.

Prvou Slovenkou na trati bude Mária Remeňová so štartovým číslom 19.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 49, čo znamená, že sa na trati predstaví v čase 14:39:30 h.

Tretia Slovenka na trati bude Zuzaná Remeňová, ktorej patrí číslo 71. Štvoricu Sloveniek uzatvorí Júlia Machyniaková s číslom 95.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - šprint žien v Annecy

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

19

Mária Remeňová

Slovensko

14:24:30 h

49

Anastasia Kuzminová

Slovensko

14:39:30 h

71

Zuzana Remeňová

Slovensko

14:50:30 h

95

Júlia Machyniaková

Slovensko

15:02:30 h

Biatlon

