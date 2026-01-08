Slovenské biatlonistky sa vracajú do akcie. Bátovská Fialková štartovať nebude

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo nemeckom stredisku Oberhof ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14:15 h sa predstavia v šprinte ženy.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, sestry Mária a Zuzana Remeňové a Júlia Machyniaková.
V porovnaní s predošlým podujatím nastala zmena. V Oberhofe sa nepredstavia Paulína Bátovská Fialková a ani Ema Kapustová.
Prvou Slovenkou na trati bude Mária Remeňová so štartovým číslom 19.
Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 49, čo znamená, že sa na trati predstaví v čase 14:39:30 h.
Tretia Slovenka na trati bude Zuzaná Remeňová, ktorej patrí číslo 71. Štvoricu Sloveniek uzatvorí Júlia Machyniaková s číslom 95.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - šprint žien v Annecy
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
19
Mária Remeňová
Slovensko
14:24:30 h
49
Anastasia Kuzminová
Slovensko
14:39:30 h
71
Zuzana Remeňová
Slovensko
14:50:30 h
95
Júlia Machyniaková
Slovensko
15:02:30 h