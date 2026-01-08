Slováci sa v šprinte pokúsia bodovať zo zadných pozícií. Vyštartujú len traja

Martin Maťko
Martin Maťko (Autor: SONA NIKOVA)
Sportnet|8. jan 2026 o 07:15
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint mužov v nemeckom Oberhofe.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v novom roku podujatím v nemeckom stredisku Oberhof.

Program otvorí vo štvrtok šprint mužov o 11:30, následne o 14:15 bude na programe šprint žien.

Na štart šprintu sa postaví trojica Slovákov. Ako prvý sa v pretekoch predstaví Jakub Borguľa s číslom 88, následne o deväťdesiat sekúnd sa dostane na trať s číslom 91 Šimon Adamov.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štartové pole uzavrie o 12:22 h s číslom 104 Martin Maťko.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - šprint mužov v Annecy

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

88

Jakub Borguľa

Slovensko

12:14:00 h

91

Šimon Adamov

Slovensko

12:15:30 h

104

Martin Maťko

Slovensko

12:22:00 h

