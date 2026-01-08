Slováci sa v šprinte pokúsia bodovať zo zadných pozícií. Vyštartujú len traja

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v novom roku podujatím v nemeckom stredisku Oberhof.
Program otvorí vo štvrtok šprint mužov o 11:30, následne o 14:15 bude na programe šprint žien.
Na štart šprintu sa postaví trojica Slovákov. Ako prvý sa v pretekoch predstaví Jakub Borguľa s číslom 88, následne o deväťdesiat sekúnd sa dostane na trať s číslom 91 Šimon Adamov.
Štartové pole uzavrie o 12:22 h s číslom 104 Martin Maťko.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - šprint mužov v Annecy
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
88
Jakub Borguľa
Slovensko
12:14:00 h
91
Šimon Adamov
Slovensko
12:15:30 h
104
Martin Maťko
Slovensko
12:22:00 h