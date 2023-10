Medaily nesľubujem. Chcem napísať jeden krásny príbeh, hovorí Kuzminová

„A to je v podstate dobre, pretože stále ju môže mať pred sebou. Nasťa sa do biatlonu vracia ako športovec,“ oznámil v utorok prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.

Ako dlho ste sa rozhodovali pre návrat?

Niekto by povedal, že to je návrat, no pre mňa je to krásne rozhodnutie, ktorému predchádzalo veľa otázok. Najskôr sa na mňa obrátili zo Slovenského zväzu biatlonu, či to, čo robím so športovcami v rámci projektu Kuzmina team, je pre mňa skôr koníček alebo niečo, čo dokážeme zlepšiť a posunúť vyššie, aby z toho bola Nasťa, ktorá sa postaví na štart pretekov.

Vtedy išlo len o možný štart na majstrovstvách sveta v letnom biatlone (konali sa v auguste v Osrblí – pozn.). To bol pre mňa obrovský otáznik, pretože tá ponuka prišla asi mesiac a pol pred týmto podujatím. Bolo to veľmi krátke obdobie. Napriek tomu sme nad tým začali premýšľať a analyzovať možnosti.

Zistili sme, že ako bývalá vrcholová športovkyňa potrebujem pri súťažnom návrate dodržať polročnú lehotu a byť súčasťou antidopingového programu. Keď sme to vyrátali, tak štart na majstrovstvách v letnom biatlone nebol vôbec možný, ale ako reálny sa ukázal štart na majstrovstvách Európy. Keďže polročná lehota uplynie až krátko pred ME, nestihnem predtým žiadny iný štart.