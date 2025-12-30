Na verdikt si bude treba počkať. Príčinu úmrtia biatlonistu oznámia najpozdejšie v marci

Príčina úmrtia nórskeho biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena by mala byť známa najneskôr v marci, oznámila dnes advokátska kancelária, ktorá zastupuje jeho rodinu.
Dvadsaťsedemročného Bakkena našli 23. decembra mŕtveho vo svojej hotelovej izbe v talianskom Lavazé s nasadenou maskou simulujúcou vysokú nadmorskú výšku.
"Cez víkend boli vykonané forenzné expertízy. Zatiaľ nie sú žiadne výsledky, vyšetrovanie bude pokračovať začiatkom budúceho roka," uviedla advokátska kancelária s tým, že talianskej prokuratúre dalo súdnym znalcom lehotu do 7. marca.
Na rozdiel od praxe, ktorá je bežná v Nórsku, koroneri nebudú spisovať predbežnú správu.
Podľa advokátskej kancelárie sa stále neobjavil žiadny dôkaz, že by jeho úmrtie súviselo s použitím masky.
Bakken zažiaril v sezóne 2021/22. Vo Svetovom pohári obsadil celkovo deviate miesto a získal malý krištáľový glóbus za hodnotenie pretekov s hromadným štartom.
Potom mu lekári diagnostikovali zápal srdcového svalu a do medzinárodných súťaží sa vrátil až vlani v novembri.
Tento rok na prelome januára a februára získal Bakken dve zlaté medaily na majstrovstvách Európy a v olympijskej sezóne sa zapojil do Svetového pohára.
Začiatkom decembra bol štvrtý vo vytrvalostnom závode v Östersunde a v Annecy obsadil piate miesto v šprinte.