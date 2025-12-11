Rusi testujú hranice olympijských pravidiel. O účasť sa usilujú aj biatlonisti

Ruskí biatlonisti sa pri športovej arbitráži CAS domáhajú účasti na februárových zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d 'Ampezzo.
Podali odvolanie proti vylúčeniu z kvalifikačných súťaží podobne ako sánkari a lyžiari, ktorí už s obdobnými podnetmi pri arbitráži v Lausanne uspeli.
Ruskej agentúre RIA Novosti to potvrdil hovorca národného biatlonového zväzu. Medzinárodná federácia IBU podľa skoršieho vyjadrenia viceprezidenta Jiřího Hamzu pre server iDNES.cz účasť ruských biatlonistov ani v neutrálnych farbách na ZOH nepripustí.
CAS nedávno rozhodol, že športovci z Ruska a Bieloruska sa môžu ako neutrálni zapojiť do lyžiarskych a snowboardových kvalifikácií, ak splnia požiadavky Medzinárodného olympijského výboru.
Podmienky sú podobné ako pre minuloročné letné olympijské hry v Paríži, neutrálni športovci nesmú podporovať ruskú agresiu na Ukrajine a mať väzbu na armádu. To isté postavenie ako lyžiari teraz žiadajú biatlonisti.
Čas sa im ale kráti, olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo začnú už o necelé dva mesiace. A vedenie svetového biatlonu podľa Hamzu trvá na striktnom vylúčení športovcov z Ruska a Bieloruska kvôli pokračujúcej vojne na Ukrajine.
Väčšina účastníckych miest pre ZOH sa v biatlone rozdelila podľa výsledkov minulej zimnej sezóny. Zostáva 12 miest pre mužov a 12 pre ženy pre jednotlivcov z doteraz nekvalifikovaných krajín, ktoré budú pridelené podľa rebríčka IBU k 18. januáru 2026.
Hamza považuje za nemožné, aby ich ruskí biatlonisti dostali.
"Dôležité je, že kongres IBU odobral ruskému zväzu členstvo. Nemôžu si teda vyjsť ani tie posledné miesta, ktoré budú opäť prideľované jednotlivým krajinám.
Najprv by sa totiž musel uskutočniť kongres IBU, ktorý by Rusku opäť odhlasoval aspoň provizórne členstvo v IBU. Preto si ich štart na olympiáde neviem technicky predstaviť," povedal Hamza koncom novembra tesne pred začiatkom biatlonovej sezóny.