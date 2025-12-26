Nórska federácia a rodina zosnulého biatlonistu si najali právnickú firmu

V hotelovej izbe ho našli s maskou na tréning vo vysokej nadmorskej výške.

Po smrti Siverta Guttorma Bakkena si Nórska biatlonová federácia (NSSF) spoločne s rodinou zosnulého najali právnickú firmu.

Jej hlavnou úlohou bude sprostredkovanie komunikácie medzi talianskymi úradmi a pozostalými nórskeho biatlonistu.

Pre tamojšiu stanicu TV 2 to podľa agentúry DPA potvrdil jeden z právnikov advokátskej kancelárie.

V oficiálnom vyhlásení jasne zdôraznil, že v tomto prípade zatiaľ neexistuje predpoklad o prípadnom trestnom čine. Médiá by však podľa neho mali dostať ďalšie informácie až po predbežnej správe z pitvy.

Bakkena našli bez známok života v utorok v talianskom Lavaze, kde sa mal pripravovať v rámci predolympijského tréningového kempu.

V hotelovej izbe ho našli s maskou na tréning vo vysokej nadmorskej výške. NSSF však uviedla, že príčina smrti stále nie je jasná.

Nórsky reprezentant sa do zimného strediska v Južnom Tirolsku presunul z francúzskeho Annecy, kde sa ešte v nedeľu predstavil na podujatí Svetového pohára.

Nórsky reprezentant dokázal počas svojej kariéry vyhrať štyri preteky SP a v sezóne 2021/2022 získal malý krištáľový glóbus za preteky s hromadným štartom.

Následne vynechal dve kompletné sezóny, keďže mu v roku 2022 diagnostikovali myokarditídu. Do súťažného diania sa vrátil v minulom ročníku, počas ktorého štartoval v nižšom IBU Cupe.

V celkovom hodnotení skončil na druhom mieste, následne sa vrátil do nabitého nórskeho tímu vo Svetovom pohári.

Bakken bol zároveň úradujúci majster Európy v šprinte na 10 km, z ME mal aj ďalšie dve zlaté medaily v štafetách.

