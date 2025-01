Zvládli sme to výborne, zhodnotili Bátovská Fialková a Kuzminová. Remeňová mala veľký stres

Nakoplo ma, keď som videla, že idem zo strelnice medzi prvými. V treťom kole som trochu utuhla, to ma trochu mrzí, ale celkovo sme podali veľmi dobrý výkon," komentovala Kapustová.

Bátovská-Fialková vytiahla slovenskú štafetu priebežne na štvrtú priečku, no nakoniec odovzdávala na šiestej pozícii so stratou 35,7 s na vedúce Fínsko.

"Štafetu sme dali super, som veľmi rada. Ema to aj s Majkou potiahli výbornou streľbou, my sme sa s Nasťou zasa snažili bežecky, čo to išlo.

Klaplo to na solídny výsledok, čo nás teší," povedala Bátovská-Fialková pre portál slovenskybiatlon.sk.

Kuzminová bežecky zabrala a Remeňovej odovzdala na šiestej pozícii (+40,9).