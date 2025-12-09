V Östersunde sa vyskytol koronavírus. Ochoreli dve nemecké biatlonistky

Nemecká biatlonistka Franziska Preussová mala pozitívny test na koronavírus a jej štart na pretekoch Svetového pohára v Hochfilzene je otázny.
Okrem obhajkyne titulu má podobný problém aj jej tímová kolegyňa Selina Grotianová, pričom obe ochoreli na úvodnom podujatí sezóny vo švédskom Östersunde.
„Konečné rozhodnutie padne až v najbližších dňoch, pretože obe športovkyne ochoreli v Östersunde a zatiaľ nemôžeme so stopercentnou istotou povedať, či budú schopné súťažiť," uviedol v utorok vo vyhlásení športový riaditeľ Felix Bitterling.
Preteky v Hochfilzene štartujú v piatok 12. decembra.