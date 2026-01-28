Bátovská Fialková bude na ZOH bojovať zo všetkých síl. Do Soči by spätne nešla

Paulína Bátovská Fialková stojí pred veľkou kapitolou svojej kariéry. Zimné olympijské hry 2026 budú pre slovenskú biatlonistku už štvrtými v poradí, no sama priznáva, že aj po rokoch ide o výnimočný moment.
„Olympijské hry sú v kariére každého istý míľnik. Je to výsledok snaženia nielen v jednej sezóne, ale v celom olympijskom cykle. Olympiáda je aj väčší stres a väčšia zodpovednosť,“ uviedla 33-ročná športovkyňa v rozhovore pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).
Pri pohľade späť sa netají tým, že začiatky na olympijskej scéne boli tvrdé. Soči 2014 dnes vníma ako skúsenosť, na ktorú ešte nebola pripravená. „Keby som mohla vrátiť čas, tak by som nešla do Soči.
Nebola som na to pripravená ani mentálne a ani fyzicky. Bola som príliš mladá, aby som už mala potrebné skúsenosti, aby som tomu porozumela.“
Zlom prišiel o štyri roky neskôr v Pjongčangu, ktorý považuje za svoju doteraz najlepšiu olympiádu. Nielen výsledkovo, ale najmä vnútorne. „Pjongčang bola moja najlepšia olympiáda z doteraz absolvovaných.
Nielen čo sa týka výsledkov, ale aj toho, ako som sa tam cítila a aká som bola mentálne silná. Podmienky boli pomerne divoké, ale preteky mi v pravý čas vyšli.“
Úplne iný charakter mali podľa nej hry v Pekingu 2022, ktoré poznačila pandémia COVID-19 a prísne opatrenia. Spomienky na ne vyznievajú skôr trpko než nostalgicky. „To bola až vtipná olympiáda. Veľa vecí by som si z nej radšej nepamätala.
Napríklad to, že sme v dôsledku protipandemických opatrení tri týždne boli zatvorení v malom priestore.“
Okrem izolácie ju sklamalo aj samotné dejisko biatlonových súťaží a extrémne podmienky. „Ani stredisko, kde sa to konalo, nebolo vôbec dobré. Bolo to miesto, kde na kopci stála veterná elektráreň. Bolo tam veľmi chladno, okolo mínus 18 stupňov, veterno, na trati sneh zmiešaný s pieskom. To nám v Anterselve (v rámci ZOH 2026) nehrozí.“
Návrat po materskej prestávke však dala do súvisu práve s vidinou ďalšej olympiády. Motivácia bola jasná, no dnes k nej pristupuje s väčším pokojom. „Vracala som sa s tým zámerom, aby som to ešte potiahla do tejto olympiády.“
Najväčším želaním pred ZOH 2026 zostáva zdravie, ktoré ju v ostatných sezónach neraz pribrzdilo. Napriek tomu sa nevzdáva.
„Keď človek trénuje na maximum a do toho má 'iks' súťaží, telo je v maximálnom oslabení a veľmi náchylné na choroby.
Ja len dúfam, že na olympiáde budem v správny moment zdravá a plná síl. Všetci tomu obetovali veľa v príprave, ale ja ešte viac ako mamička. Budem bojovať zo všetkých síl, aby to nevyšlo nazmar.“