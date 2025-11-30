ONLINE: Zmiešaná štafeta jednotlivcov dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má vo švédskom Östersunde na programe druhý súťažný deň novej sezóny a v akcii budú aj Slováci.
Nedeľňajší program otvorí zmiešaná štafeta jednotlivcov, pričom slovenské farby budú tentokrát spoločne hájiť Artur Ischakov a Ema Kapustová.
ONLINE: Zmiešaná štafeta jednotlivcov dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
30.11.2025 o 14:00
Zmiešaná štafeta jednotlivcov, Östersund
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých biatlonových fanúšikov pri textovom prenose zo zmiešanej štafety jednotlivcov pri prvom kole Svetového pohára v Ostersunde.
V Švédsku nás ,ešte pred klasickou zmiešanou štafetou, čaká najnovšia biatlonová disciplína – zmiešaná štafeta jednotlivcov, ktorá sa rovnako započítava do poradie zmiešaných štafiet. Toto poradie minulý rok opanovala štafeta Švédska len o 9 bodov pred Francúzskom. Slovenská štafeta sa umiestnila na 18. mieste so ziskom 142 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:00.