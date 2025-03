ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov dnes, Svetový pohár v biatlone 2025 LIVE (Pokljuka)

1.Endre Strømsheim (NOR) 113 b2.Vebjørn Sørum (NOR) 90 b3.Sturla Holm Lægreid (NOR) 90 b4.Emilien Claude (FRA) 85 b5.Niklas Hartweg (SUI) 79 b6.Johannes Thingnes Bø (NOR) 75 b7.Eric Perrot (FRA) 74 b8.Quentin Fillon Maillet (FRA) 67 b9.Fabien Claude (FRA) 66 b10.Andrejs Rastorgujevs (LAT) 65 b