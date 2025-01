1.Tarjei Bø (NOR)2.Sturla Holm Lægreid (NOR) +03.Tommaso Giacomel (ITA) +34.Martin Uldal (NOR) +215.Dmytro Pidručnyj (UKR) +226.Jakov Fak (SLO) +278.Eric Perrot (FRA) +299.Johannes Thingnes Bø (NOR) +3611.Philipp Horn (GER) +3912.Martin Ponsiluoma (SWE) +4413.Tero Seppälä (FIN) +5014.Joscha Burkhalter (SUI) +5115.Philipp Nawrath (GER) +5216.Didier Bionaz (ITA) +5717.Niklas Hartweg (SUI) +1:0018.David Komatz (AUT) +1:0219.Otto Invenius (FIN) +1:0921.Sebastian Samuelsson (SWE) +1:1722.Simon Eder (AUT) +1:2423.Endre Strømsheim (NOR) +1:2624.Emilien Claude (FRA) +1:2625.Emilien Jacquelin (FRA) +1:2826.Jake Brown (USA) +1:3027.Emil Nykvist (SWE) +1:3128.Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:3129.Lukas Hofer (ITA) +1:3230.Jesper Nelin (SWE) +1:3431.Vebjørn Sørum (NOR) +1:3432.Adam Runnalls (CAN) +1:3533.Elia Zeni (ITA) +1:3534.Miha Dovžan (SLO) +1:3635.Daniele Cappellari (ITA) +1:3636.Anton Dudčenko (UKR) +1:3837.Fabien Claude (FRA) +1:3938.Malte Stefansson (SWE) +1:4139.Tomáš Sklenárik (SVK) +1:4240.Johannes Kühn (GER) +1:4441.Patrick Jakob (AUT) +1:4442.Felix Leitner (AUT) +1:4543.Antonin Guigonnat (FRA) +1:4744.Dmitrij Šamajev (ROU) +1:4745.Fabian Müllauer (AUT) +1:4946.Rene Zahkna (EST) +1:5047.Sean Doherty (USA) +1:5248.Vytautas Strolia (LTU) +1:5349.Justus Strelow (GER) +1:5450.Krešimir Crnković (CRO) +1:5451.Viktor Brandt (SWE) +1:5552.Lovro Planko (SLO) +1:5753.Kristo Siimer (EST) +1:5954.David Zobel (GER) +2:0055.Campbell Wright (USA) +2:0056.Alexandr Muchin (KAZ) +2:0058.Maxime Germain (USA) +2:0559.Vladimir Iliev (BUL) +2:0660.Olli Hiidensalo (FIN) +2:07