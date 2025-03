ONLINE: Hromadný štart na MS juniorov a kadetov v biatlone 2025 (Borguľa, Ischakov)

Najväčšie nádeje sa vkladajú do Borguľu, ktorý v nedeľňajšom šprinte trafil všetky terče a získal striebornú medailu. Lepší bol iba Nór Haavard Tosterud.

Na mládežníckych MS vybojoval už svoju piatu medailu.

"Možno by som mohol po takomto výsledku zvoľniť, ale radšej by som si doprial ešte jeden dobrý výsledok. Viem, že keď nepoľavím, môže prísť. Rád by som v tejto sezóne ešte niečo dokázal," povedal Borguľa.