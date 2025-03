K striebru mu pomohol povolený doping. Veľký slovenský talent má už päť medailí z MS

BRATISLAVA. „Jeees,“ kazričal z plných pľúc, keď prišiel do cieľa. Pred očami sa mu zahmlievalo a potreboval viac času, aby lapil dych. Keď sa po hodnej chvíli pozrel na výsledkovú tabuľu, znovu sa ozval z cieľa jeho víťazný rev. Jakub Borguľa si na mládežníckych majstrovstvách sveta v biatlone vybojoval striebro. V momente, keď prišiel do cieľa, to ešte bola vedúca pozícia. Predstihol ho nakoniec iba Nór Tosterud, ktorý mal oveľa lepší bežecký čas. Z juniora Borguľu rastie pomaly ale isto najväčšia nádej slovenského biatlonu. Na mládežníckych MS vybojoval svoju piatu medailu.

Taký skvelý úvod kariéry nemali ani iné slovenské osobnosti ako Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková či Martina Halinárová.

Nakoplo ho povzbudzovanie Vo Svetovom pohári naberá slovenský biatlon znovu dych a v nasledujúcich rokoch môže stále mladý rodák z rakúskeho Grazu patriť do širšej svetovej špičky. „Toto bolo najťažšie kolo v mojom živote. Bolo to tak ťažké,“ referoval v cieli Borguľa. Základ úspechu dosiahol na strelnici. Vybielil všetky terče. Podľa trénera Lukáša Daubnera na medzinárodných pretekoch dokonca prvýkrát. A druhý skvelým behom v poslednom kole, kde sa vytiahol na medailovú pozíciu. Na trati sa prekonával.

Na trati mal povolený doping – rodičov, ktorí ho prišli do Östersundu povzbudiť. Medzičasy mu hovorili aj členovia slovenského tímu. „Bol to nádherný pocit, keď mi kričali, že som druhý alebo tretí. Nečakal som to. To ma koplo,“ hovoril 20-ročný biatlonista. Jakub Borguľa je v slovenskom biatlone zjav. Prišiel a vyletel ako kométa. Prvý titul majstra sveta získal v sedemnástich rokoch. Pritom bol v tomto športe skutočne nováčik. Lyžovať sa učil až v desiatich rokoch a jeho technika nebola najlepšia. Športu sa venoval aj v mladosti, no bol to tenis.

„Začínal som ako tenista. Ale prestávalo ma to baviť. Spolu s rodičmi sme hľadali nejakú inú možnosť. A biatlon sa ukázal ako výborná možnosť. Vtedy súťažila Anastasia Kuzminová. Čiastočne aj ona bola pre mňa inšpiráciou,“ opisoval v minulosti svoju cestu pre SME. Na seniorských MS smútil Možno by sa k biatlonu dostal aj bez Kuzminovej. Kto vie. Isté je, že v ňom ťaží z vysokej postavy. Na trati využíva ruky ako páky pri odpichu. Bežecky patrí medzi najlepších. Streľbu mal doteraz nevyrovnanú. Dokáže minúť štyri aj položku vyčistiť. Lenže v jednom sa ponáša na Anastasiu Kuzminovú – na veľkých pretekoch dokáže zo seba dostať maximum. V tomto bola Kuzminová neprekonateľná. Svoj najlepší výkon predviedla vtedy, keď sa to rátalo. Borguľa je rovnaký a dokazuje to jeho medailová zbierka z MS 2 zlaté medaily, 3 strieborné. Pravdou je, že v tejto sezóne ho brzdilo zdravie. Po dobrom vstupe do Svetového pohára ho pred vianocami zastavila choroba a ochorel aj pred seniorským šampionátom v Lenzerheide.

Borguľa je od narodenia súťaživý a ambiciózny. Na svoj prvý seniorský šampionát sa nesmierne tešil. Už tu sa chcel ukázať, lenže pre chorobu sa dostal iba do štafety miešaných dvojíc a do mužskej štafety. Ani v týchto štartoch neukázal, na čo má. Po chorobe bol zoslabnutý. „Jakub bol nešťastný z toho, že nemohol súťažiť. Na seniorské majstrovstvá sa veľmi tešil. Prišli sme do dejiska a začalo ho bolieť hrdlo. Keď to prestalo, presunul sa zápal na horné dýchacie cesty. Tak sme sa rozhodli, nech sa rozbehne v singl mixe,“ hovoril o trápení Borguľu Lukáš Daubner pre slovenskybiatlon.sk. Chce ďalší dobrý výsledok V Lenzerheide sa ešte strelecky trápil. „Tu mu to ale sadlo, upokojil sa, prišiel do kategórie svojich rovesníkov a potvrdil, že patrí medzi dobrých strelcov a lepších bežcov. Boli to náročné preteky. Bolo vidno, že si Jakub siahol na dno. Juniori strieľali veľmi dobre. Prví traja mali nulu,“ doplnil Daubner. Podľa trénera si striebro uchmatol práve v poslednom kole svojim bežeckým výkonom. Bez tohto výkonu, by skončil za pódiom. V poslednom kole však bežal na úrovni majstra sveta - Tosterunda.