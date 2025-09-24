Nóri sa zastali Rusov. Na pretekoch im chýbajú, no na olympiáde ich nechcú

BRATISLAVA. Medzinárodná biatlonová únia (IBU) si nepraje účasť ruských a bieloruských športovcov na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026.
Od začiatku invázie na Ukrajinu zahlasovali viaceré reprezentácie vrátane nórskej za ich vylúčenie z medzinárodnej scény.
No práve z tejto severskej krajiny prišli lichotivé slová od hviezdnej 29-ročnej Ingrid Tandrevoldovej.
"Olympiáda sa stala politickou záležitosťou. Že sa politika nemieša do športu je zlý argument. Ruskí športovci sú úplne fantastickí ľudia.
Poznáme sa s nimi a sme s nimi v kontakte. Stali sa z nich obete politiky ich krajiny. Takže nemám jasnú odpoveď, či je ich vylúčenie dobré alebo zlé," povedala Nórka v rozhovore pre televíziu TV2.
Zároveň však dodala, že je rada, že IBU zaujala silný postoj, z ktorého neustupuje. "Myslím si, že je správne, že IBU má stanovisko, ktoré je jednoznačné a silné. Celkom mi to imponuje," uviedla.
Jej reprezentačný kolega Vetle Sjastad Christiansen sa priznal, že mu súperi z Ruska chýbajú.
"Pre konkurenciu a súboje s nimi určite áno. Ale je jasné, že vzhľadom na to, čo ich krajina pácha, je dobré, že sa pretekov nezúčastňujú.
Dúfam, že chápu, čo musia urobiť pre to, aby sa mohli do medzinárodných pretekov zase vrátiť," uviedol 33-ročný olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta.
"Naša pozícia je jednoznačná. Rusi a Bielorusi sú vylúčení a my s tým vzhľadom k olympiáde súhlasíme," doplnil stanovisko nórskeho zväzu jeho šéf Arne Horten.