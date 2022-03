Fourcade má svojho nástupcu. Fillon Maillet vyhral Svetový pohár

Na tretej streleckej položke už minul jeden terč líder celkového poradia i Bakken a tak sa do čela dostali bezchybní Jacquelin, Guigonnat a Christiansen. Fillon Maillet strácal 18 sekúnd. Nórsky pretekár sklopil všetkých päť terčov aj na záverečnej stojke a prišiel si pre tretie víťazstvo v kariére.

Christiansen: Perfektný deň

Fillona Mailleta mohol v boji o celkový triumf v SP ohroziť už len krajan a druhý v poradí Emilien Jacquelin, ktorý dlho držal v popredí, no nakoniec bol deviaty. Tri preteky pred koncom tak stráca nedostihnuteľných 245 bodov náskok.

Pre Christiansena to bolo tretie víťazstvo v SP a premiérové v masse, v ktorom skončil na olympiáde v Pekingu bronzový.

"Dnes to bol naozaj perfektný deň, počasie, trate, diváci tu v Estónsku a ja, keď som trafil všetkých 20 terčov. Snívate o tom, že sklopíte 20 z 20 terčov a mne sa to podarilo už v druhých pretekoch po sebe, takže to bol naozaj perfektný deň a ja som naozaj veľmi šťastný," povedal pre oficiálny kanál IBU.