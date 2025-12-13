ONLINE: Stíhacie preteky mužov v Hochfilzene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v rakúskom Hochfilzene ďalšími pretekmi, na programe je stíhačka mužov na 12,5 km.
Na štart sa na základe umiestnenia v šprinte nepostaví žiadny Slovák.
ONLINE: Stíhacie preteky mužov na 12,5 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Hochfilzen, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
13.12.2025 o 12:00
Stíhacie preteky mužov 12,5 km, Hochfilzen
Štartová listina
1. Tommaso Giacomel (ITA)
2. Eric Perrot (FRA) +4,0
3. Philipp Horn (GER) +10,0
4. Johan-Olav Botn (NOR) +13,0
5. Sturla Holm Lægreid (NOR) +27,0
6. Martin Ponsiluoma (SWE) +29,0
7. Campbell Wright (USA) +33,0
8. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) +39,0
9. Sebastian Samuelsson (SWE) +43,0
10. Quentin Fillon Maillet (FRA) +50,0
11. Fabien Claude (FRA) +51,0
12. Jesper Nelin (SWE) +51,0
13. Joscha Burkhalter (SUI) +52,0
14. Emilien Jacquelin (FRA) +54,0
15. Philipp Nawrath (GER) +56,0
16. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +1:00,0
17. Sean Doherty (USA) +1:06,0
18. Isak Frey (NOR) +1:07,0
19. Justus Strelow (GER) +1:11,0
20. Sebastian Stalder (SUI) +1:15,0
21. Oscar Lombardot (FRA) +1:22,0
22. Vítězslav Hornig (CZE) +1:23,0
23. Thierry Langer (BEL) +1:25,0
24. Grzegorz Galica (POL) +1:29,0
25. Konrad Badacz (POL) +1:30,0
26. Vytautas Strolia (LTU) +1:31,0
27. Tuomas Harjula (FIN) +1:32,0
28. Lukas Hofer (ITA) +1:34,0
29. David Zobel (GER) +1:36,0
30. Vitalij Mandzyn (UKR) +1:41,0
31. Simon Eder (AUT) +1:43,0
32. Adam Runnalls (CAN) +1:45,0
33. Vladislav Kirejev (KAZ) +1:46,0
34. Paul Schommer (USA) +1:47,0
35. Florent Claude (BEL) +1:50,0
36. Emilien Claude (FRA) +1:50,0
37. Lovro Planko (SLO) +1:51,0
38. Miha Dovžan (SLO) +1:51,0
39. Fabian Müllauer (AUT) +1:54,0
40. Mikuláš Karlík (CZE) +1:54,0
41. Danilo Riethmüller (GER) +1:54,0
42. Malte Stefansson (SWE) +1:55,0
43. Michal Krčmář (CZE) +1:55,0
44. Bohdan Cymbal (UKR) +1:57,0
45. Patrick Braunhofer (ITA) +2:00,0
46. Renars Birkentals (LAT) +2:00,0
47. Simon Kaiser (GER) +2:00,0
48. Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:02,0
49. George Coltea (ROU) +2:05,0
50. Mark-Markos Kehva (EST) +2:05,0
51. Rene Zahkna (EST) +2:08,0
52. Martin Uldal (NOR) +2:09,0
53. Asset Djussenov (KAZ) +2:09,0
54. Maxime Germain (USA) +2:14,0
55. Didier Bionaz (ITA) +2:14,0
56. Jakob Kulbin (EST) +2:14,0
57. David Komatz (AUT) +2:18,0
58. Elia Zeni (ITA) +2:19,0
59. Bohdan Borkovskyj (UKR) +2:20,0
60. Jakov Fak (SLO) +2:22,0
Poradie disciplíny
1. Quentin Fillon Maillet (FRA) 90 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 75 b
3. Johan-Olav Botn (NOR) 65 b
4. Tommaso Giacomel (ITA) 55 b
5. Eric Perrot (FRA) 50 b
6. Campbell Wright (USA) 45 b
7. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 41 b
8. Sturla Holm Lægreid (NOR) 37 b
9. Sivert Guttorm Bakken (NOR) 34 b
10. Isak Frey (NOR) 31 b
Poradie SP
1. Johan-Olav Botn (NOR) 300 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 224 b
3. Tommaso Giacomel (ITA) 223 b
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) 212 b
5. Sturla Holm Lægreid (NOR) 192 b
6. Eric Perrot (FRA) 190 b
7. Martin Uldal (NOR) 180 b
8. Philipp Horn (GER) 148 b
9. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 147 b
10. Sivert Guttorm Bakken (NOR) 130 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov mužov na 12,5km. Dejiskom pretekov je rakúsky Hochfilzen.
Úvodné stíhacie preteky sezóny vyhral Quentin Fillon Maillet, no dnes bude mať najlepšiu pozíciu Tommaso Giacomel, ktorý vyhral včerajší šprint. V pätách mu, ale budú Eric Perrot, Philipp Horn a Johan-Olav Botn. Vedúca štvorica totiž skončila v 10s. Minulotýždňový víťaz Fillon Maillet dnes vyštartuje z 10. miesta so stratou 45,6s. Slovensko na rozdiel od minulotýždnových pretekov zastúpenie mať nebude. Najlepší Slovák včera skončil až na 88. mieste a bol ním opäť Jakub Borguľa, ktorý sa predstavil aj v spomínanej minulotýždňovej stíhačke.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:00.