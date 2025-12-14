ONLINE: Štafeta mužov v Hochfilzene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má dnes na programe dalšie preteky v rakúskom Hochfilzene. Ide sa mužská štafeta na 4x7,5 km.
Slovenský tím nastúpi v zložení Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Martin Maťko a Artur Ischakov.
ONLINE: Štafeta mužov 4x 7,5 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Hochfilzen, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
14.12.2025 o 12:00
Štafeta mužov 4×7,5 km, Hochfilzen
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety mužov na 4x7,5km. Dejiskom podujatia je rakúsky Hochfilzen.
Úvodnú štafetu sezóny vyhrali Nóri pred Francúzmi a Švédmi. Slovenko obsadilo v zložení Sklenárik/Borguľa/Iskhakov/Adamov 15. miesto.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:00.