ONLINE: Štafeta mužov v Hochfilzene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Sportnet|14. dec 2025 o 09:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo štafety mužov v rámci Svetového pohára v biatlone.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má dnes na programe dalšie preteky v rakúskom Hochfilzene. Ide sa mužská štafeta na 4x7,5 km.

Slovenský tím nastúpi v zložení Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Martin Maťko a Artur Ischakov.

Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Štafeta mužov 4x 7,5 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Hochfilzen, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)

Biatlon  2025
14.12.2025 o 12:00
Štafeta mužov 4×7,5 km, Hochfilzen
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety mužov na 4x7,5km. Dejiskom podujatia je rakúsky Hochfilzen.

Úvodnú štafetu sezóny vyhrali Nóri pred Francúzmi a Švédmi. Slovenko obsadilo v zložení Sklenárik/Borguľa/Iskhakov/Adamov 15. miesto.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:00.

dnes 09:00
