Dobrá správa z Osrblia. Slovensko získalo po tesnom súboji ďalšiu miestenku na ZOH

IBU Cup v Osrblí 2025/2026
Šprint mužov na 10 km:
1.
Christoph Pircher
Taliansko
23:47,8 min
(0+0)
2.
Magnus Oberhauser
Rakúsko
+ 8,5 s
(0+0)
3.
Petr Hák
Česko
+ 17,3 s
(0+0)
4.
Vetle Paulsen
Nórsko
+ 21,5 s
(0+1)
5.
Jakub Štvrtecký
Česko
+ 25,3 s
(2+0)
6.
Oscar Andersson
Švédsko
+ 33,7 s
(0+0)
14.
Šimon Adamov
Slovensko
+ 1:04,2 min
(0+0)
34.
Martin Maťko
Slovensko
+ 1:25,3 min
(1+0)
39.
Artur Iskhakov
Slovensko
+ 1:36,6 min
(1+0)
46.
Tomáš Sklenárik
Slovensko
+ 1:50,2 min
(0+2)
73.
Damián Cesnek
Slovensko
+ 2:31,4 min
(1+2)
95.
Matej Badáň
Slovensko
+ 3:32,9 min
(3+2)
Slovenský biatlonista Šimon Adamov predviedol veľmi dobrý výkon v domácom šprinte na 10 km v rámci 5. kola IBU Cupu 2025/2026 v Osrblí.
Nielenže sa umiestnil v top 15, ale zároveň nechal za sebou všetkých súperov, ktorí sa snažili vyfúknuť Slovensku druhú miestenku na ZOH 2026.
Adamov vybielil na strelnici všetkých desať terčov a hoci zaznamenal až 58. najlepší bežecký čas, v cieli ho klasifikovali na 14. pozícii.
Zdolal Kazachov Asseta Djussenova a Nikitu Akimova či Japonca Mikita Tačizakiho, čo bolo kľúčové dôležité smerom k udržaniu olympijskej miestenky.
Obaja Kazachovia naňho stratili menej ako 10 sekúnd.
"Po streleckej stránke som určite spokojný. Dve nuly sa nestrieľam každý deň. Bežecky to nebolo ono, nevedel som sa najmä v zjazdoch vyviesť za nikým, utekali mi.
Veľa som stratil na prvého, ktorý mal rovnakú streľbu ako ja. Chcel by som oveľa menej, ale tak to je,“ zhodnotil svoj výkon Adamov.
Keďže sa Slováci v predošlej sezóne Svetového pohára neumiestnili v top 20 poradia národov, bojovali v rebríčku biatlonistov zo zvyšných krajín.
V ňom bolo k dispozícii 12 olympijských miest, maximálne dve pre jednu krajinu. Po 14. mieste v Osrblí poskočil Adamov na 11. pozíciu, pričom ešte o jedno miesto lepšie je na tom Tomáš Sklenárik.
O samotných účastníkoch na olympijských hrách však v prípade Slovenska rozhodujú najlepšie tri výsledky z aktuálnej a predošlej sezóny Svetového pohára, pričom v tomto prípade má navrch Jakub Borguľa.
Boj o olympiádu vyvrcholí v Ruhpoldingu, kde prebieha Svetový pohár.
Z Osrblia sa tam presunú aj Šimon Adamov s Martinom Maťkom a v sobotnom šprinte, prípadne v nedeľňajších stíhacích pretekoch zvedú interný súboj o (zrejme druhú) miestenku na ZOH v Anterselve.
Teoreticky by ešte mohli vyradiť z hry Borguľu, no obaja by museli skončiť do 30. miesta, čo je vo svetovej konkurencii málo pravdepodobné.
Prví traja pretekári z Osrblia mali čistú streľbu a vďaka najlepšiemu behu sa napokon tešil z víťazstva taliansky reprezentant Christoph Pircher. Druhý bol Rakúšan Magnus Oberhauser a tretí Čech Petr Hák.