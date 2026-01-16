Dobrá správa z Osrblia. Slovensko získalo po tesnom súboji ďalšiu miestenku na ZOH

Šimon Adamov počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026.
Šimon Adamov počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
Sportnet|16. jan 2026 o 16:35 (aktualizované 16. jan 2026 o 18:25)
ShareTweet0

Šimon Adamov predviedol bezchybnú streľbu.

IBU Cup v Osrblí 2025/2026

Šprint mužov na 10 km:

1.

Christoph Pircher

Taliansko

23:47,8 min

(0+0)

2.

Magnus Oberhauser

Rakúsko

+ 8,5 s

(0+0)

3.

Petr Hák

Česko

+ 17,3 s

(0+0)

4.

Vetle Paulsen

Nórsko

+ 21,5 s

(0+1)

5.

Jakub Štvrtecký

Česko

+ 25,3 s

(2+0)

6.

Oscar Andersson

Švédsko

+ 33,7 s

(0+0)

14.

Šimon Adamov 

Slovensko

+ 1:04,2 min

(0+0)

34.

Martin Maťko 

Slovensko

+ 1:25,3 min

(1+0)

39.

Artur Iskhakov

Slovensko

+ 1:36,6 min

(1+0)

46.

Tomáš Sklenárik

Slovensko

+ 1:50,2 min

(0+2)

73.

Damián Cesnek

Slovensko

+ 2:31,4 min

(1+2)

95.

Matej Badáň 

Slovensko

+ 3:32,9 min

(3+2)

Slovenský biatlonista Šimon Adamov predviedol veľmi dobrý výkon v domácom šprinte na 10 km v rámci 5. kola IBU Cupu 2025/2026 v Osrblí. 

Nielenže sa umiestnil v top 15, ale zároveň nechal za sebou všetkých súperov, ktorí sa snažili vyfúknuť Slovensku druhú miestenku na ZOH 2026.

Adamov vybielil na strelnici všetkých desať terčov a hoci zaznamenal až 58. najlepší bežecký čas, v cieli ho klasifikovali na 14. pozícii. 

Zdolal Kazachov Asseta Djussenova a Nikitu Akimova či Japonca Mikita Tačizakiho, čo bolo kľúčové dôležité smerom k udržaniu olympijskej miestenky.

Obaja Kazachovia naňho stratili menej ako 10 sekúnd.

"Po streleckej stránke som určite spokojný. Dve nuly sa nestrieľam každý deň. Bežecky to nebolo ono, nevedel som sa najmä v zjazdoch vyviesť za nikým, utekali mi.

Veľa som stratil na prvého, ktorý mal rovnakú streľbu ako ja. Chcel by som oveľa menej, ale tak to je,“ zhodnotil svoj výkon Adamov.

Šimon Adamov počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026.
Šimon Adamov počas pretekov IBU Cupu v Osrblí 2026. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)

Keďže sa Slováci v predošlej sezóne Svetového pohára neumiestnili v top 20 poradia národov, bojovali v rebríčku biatlonistov zo zvyšných krajín.

V ňom bolo k dispozícii 12 olympijských miest, maximálne dve pre jednu krajinu. Po 14. mieste v Osrblí poskočil Adamov na 11. pozíciu, pričom ešte o jedno miesto lepšie je na tom Tomáš Sklenárik.

O samotných účastníkoch na olympijských hrách však v prípade Slovenska rozhodujú najlepšie tri výsledky z aktuálnej a predošlej sezóny Svetového pohára, pričom v tomto prípade má navrch Jakub Borguľa. 

Boj o olympiádu vyvrcholí v Ruhpoldingu, kde prebieha Svetový pohár.

Z Osrblia sa tam presunú aj Šimon Adamov s Martinom Maťkom a v sobotnom šprinte, prípadne v nedeľňajších stíhacích pretekoch zvedú interný súboj o (zrejme druhú) miestenku na ZOH v Anterselve.

Teoreticky by ešte mohli vyradiť z hry Borguľu, no obaja by museli skončiť do 30. miesta, čo je vo svetovej konkurencii málo pravdepodobné.

Prví traja pretekári z Osrblia mali čistú streľbu a vďaka najlepšiemu behu sa napokon tešil z víťazstva taliansky reprezentant Christoph Pircher. Druhý bol Rakúšan Magnus Oberhauser a tretí Čech Petr Hák.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Markéta Davidová.
Markéta Davidová.
Davidovú opäť trápi bolesť chrbta. Podľa trénera to pred ZOH nejde podľa predstáv
dnes 18:10
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Dobrá správa z Osrblia. Slovensko získalo po tesnom súboji ďalšiu miestenku na ZOH