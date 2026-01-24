Slovensko získalo na ME juniorov ďalšiu medailu, v šprinte sa darilo Maťkovi

Martin Maťko v cieli.
Martin Maťko v cieli. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
Na pódiu sa zmestil medzi Čechov.

Slovenský biatlonista Martin Maťko získal striebornú medailu v šprinte na 10 km na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre.

V cieli finišoval so stratou 12,2 sekundy na víťazného Čecha Vladimíra Kocmáneka. Tretí skončil ďalší český reprezentant David Eliáš (+39,1 s).

Maťkov štart bol pritom otázny, napokon však po konzultácii trénerov do pretekov nastúpil.

Prvú streleckú položku v ľahu zvládol bezchybne a v stojke útočil na titul juniorského šampióna Európy. Boj o zlato mu prekazil nepresný 10. výstrel a pred neho sa dostal Kocmánek s dvoma nulami.

Druhý najlepší Slovák v súťaži bol Markus Sklenárik, ktorý mal na strelnici bilanciu 1+1 a obsadil 24. miesto so stratou 1:54,8 min.

Rovnakú úspešnosť mal v streľbe aj 38. Maxim Mejtský (+2:26,6). Až šesť terčov nesklopil Michal Adamov, ktorý mal 4. najlepší bežecký čas, no nepresná streľba ho odsunula na 40. pozíciu (+2:32,6).

Lepší výsledok stáli Martina Cienika tri nepresné výstrely v stojke a finišoval s mankom 3:22,2 na 55. priečke.

