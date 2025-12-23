Keď víťazí, vyzerá ako prasiatko. Nová hviezda rieši problém, aký mal aj Björndalen

Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn chce kráčať v šľapajach svojho krajana a osemnásobného olympijského víťaza Oleho Einara Björndalena a plánuje ho požiadať o radu pri riešení nezvyčajného zdravotného problému, ktorý majú spoločný.
Dvadsaťšesťročný Botn, ktorý prežíva výbornú sezónu Svetového pohára a do nového roka vstupuje v žltom drese lídra, často dobieha preteky s veľkým množstvom hlienov a slín okolo úst – presne tak, ako to kedysi bývalo u dnes už legendárneho Björndalena.
„Vezmem každé porovnanie s Björndalenom, ktoré sa naskytne. Ak k tomu patrí aj slintanie, beriem aj to,“ povedal Botn v utorok pre nórsku televíziu NRK.
„Ľudia si zvyčajne nevšimnú, že sa počas pretekov dvakrát či trikrát utieram, ale aj tak vyzerám takto, keď pretnem cieľ. Produkcia hlienov je naozaj výrazná.
Úprimne, chcel som sa na to Björndalena spýtať už skôr. Aj on s tým mal veľké problémy, no časom to dostal pod kontrolu, takže sa ho opýtam, ako to vyriešil,“ dodal Botn.
Björndalen, ktorý získal 14 olympijských medailí a vyslúžil si prezývku Kráľ biatlonu, je výkonmi mladšieho krajana ohromený.
„Svoje pľúca využíva absolútne výnimočným spôsobom. V chlade sa veľmi ľahko hromadia hlieny v ústach a v pľúcach. S rovnakým problémom som bojoval aj ja,“ priznal Björndalen.
„Z estetického hľadiska to vyzerá hrozne, ale športovec má v hlave jediný cieľ – dostať sa z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie.
Je dobré vidieť poriadneho Vikinga, ktorý ide naplno a príliš sa nestará o vizuálnu stránku. Po čase si síce vypočujete poznámky, že vyzeráte ako malé prasiatko,“ dodal s úsmevom.
Botn by mal byť jedným z vážnych kandidátov na medailu na olympijských hrách, ktoré sa uskutočnia od 6. do 22. februára a spoločne ich budú hostiť Miláno a alpské mesto Cortina d’Ampezzo.