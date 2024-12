Najlepšia nórska biatlonistka prerušila sezónu. Vrátili sa jej problémy so srdcom

Dostalo sa za hranicu toho, čo je preň únosné, a miesto medailového výsledku sa Nórka ledva dopotácala do cieľa na 14. priečke. V cieli odpadla do snehu. Hneď k nej bežali členovia nórskeho tímu a na rukách ju niesli preč.

Ešte kilometer pred cieľom mala pohodlný náskok pred súperkami. Lenže v závere pretekov jej telo prešlo do automatického módu.

BRATISLAVA. Boli to desivé chvíle. Komentátori, fanúšikovia aj pretekári tŕpli, čo sa vlastne deje. Nórska biatlonistka Ingrid Tandrevoldová mierila na olympiáde v Pekingu 2022 za bronzovou medailou.

Už vtedy sa vedelo, že biatlonistka, ktorá patrí medzi úzku svetovú špičku, trpí arytmiou srdca. Tandrevoldová neskôr hovorila, že druhú polovicu pretekov si vôbec nepamätá. Nevie ako sa do cieľa dostala.

„Bola som veľmi blízko k tomu, aby som vzdala. Aj pred pretekmi som cítila nervozitu. Mala som obavy, že sa to zopakuje. Pritom v tréningu moje telo reaguje v poriadku.“

„Stalo sa to, čo naposledy. Pri streľbe v ľahu mi vyskočil srdcový tep a nejaký čas som potrebovala, aby som sa upokojila,“ opisovala Tandrevoldová pre TV2.

„Bolí to sledovať ju, keď sa takto trápi,“ hovorila v nórskej televízii TV2 bývalý reprezentant a spolukomentátor Ola Lunde.

„Ingrid mala určité poruchy rytmu. Je to niečo, o čom sme vedeli už skôr. Pri streľbe v ľahu má jej srdce nepravidelný rytmus. Ona potom musí zastať a urobiť niekoľko krokov, aby sa upokojila. Funguje to, ale všetko to istý čas trvá,“ povedal Hagen pre TV2. Tandrevoldovú čaká viacero vyšetrení, čo jej nepravidelný srdcový rytmus spôsobuje.

Sama opisuje, že spúšťačom akoby bol moment, keď pri streľbe počas mierenia zadrží dych. Nie je to však vždy, ale iba za istých okolností a podľa Tandrevoldovej sa jej to stáva len pri streľbe v ľahu.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa štvornásobná majsterka sveta do Svetového pohára vráti. Tandrevoldová doplnila, že radšej vynechá súťaže teraz, ako by mala prísť o dôležité štarty.

„Budem pretekať, keď sa budem cítiť lepšie,“ dodala.