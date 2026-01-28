Slovenkám sa v najťažšej disciplíne na ME nedarilo, zlato získala Ukrajinka

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene
Výsledky - vytrvalostné preteky žien na 15 km:
1.
Anastasia Merkušinová
Ukrajina
45:33,9 min
(0)
2.
Samuela Comolaová
Taliansko
+ 3,0 s
(3)
3.
Voldija Galmaceová Paulinová
Francúzsko
+ 4,8 s
(2)
34.
Zuzana Remeňová
Slovensko
+ 4:24,9 min
(3)
72.
Júlia Machyniaková
Slovensko
+ 7:40,9 min
(4)
Ukrajinská biatlonistka Ukrajinka Anastasia Merkušinová triumfovala vo vytrvalostných pretekoch žien na 15 km.
V nórskom Sjusjöene zdolala o tri sekundy Talianku Samuelu Comolaovú, bronz získala Voldija Galmaceová Paulinová z Francúzska (+4,8 s).
Slovenka Zuzana Remeňová skončila na 34. mieste so stratou 4:24,9 minúty a jej krajanka Júlia Machyniaková osadila 72. priečku (+7:40,9).
Ukrajinka predviedla bezchybnú streľbu čo jej výrazne pomohlo k zisku titulu. Comolaová minula raz, Galmaceová Paulinová dvakrát.
„Je to úžasný pocit, som šťastná. V týchto pretekoch som bola sústredená, ale ani sa mi nesnívalo, že zvíťazím,“ povedala Merkušinová po pretekoch do mikrofónu Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).
Remeňová výborne začala, mala bezchybnú ležku i stojku, ale celkovo tri chyby na ďalších položkách ju posunuli smerom dolu. Machyniaková minula štyrikrát.