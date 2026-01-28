Slovenkám sa v najťažšej disciplíne na ME nedarilo, zlato získala Ukrajinka

Zuzana Remeňová
Zuzana Remeňová (Autor: Matej Lepeň/slovenskybiatlon.sk)
TASR|28. jan 2026 o 16:55
ShareTweet0

Zuzana Remeňová finišovala vo štvrtej desiatke.

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene

Výsledky - vytrvalostné preteky žien na 15 km:

1.

Anastasia Merkušinová

Ukrajina

45:33,9 min

(0)

2.

Samuela Comolaová

Taliansko

+ 3,0 s

(3)

3.

Voldija Galmaceová Paulinová

Francúzsko

+ 4,8 s

(2)

34.

Zuzana Remeňová

Slovensko

+ 4:24,9 min

(3)

72.

Júlia Machyniaková

Slovensko

+ 7:40,9 min

(4)

Ukrajinská biatlonistka Ukrajinka Anastasia Merkušinová triumfovala vo vytrvalostných pretekoch žien na 15 km.

V nórskom Sjusjöene zdolala o tri sekundy Talianku Samuelu Comolaovú, bronz získala Voldija Galmaceová Paulinová z Francúzska (+4,8 s).

Slovenka Zuzana Remeňová skončila na 34. mieste so stratou 4:24,9 minúty a jej krajanka Júlia Machyniaková osadila 72. priečku (+7:40,9).

Ukrajinka predviedla bezchybnú streľbu čo jej výrazne pomohlo k zisku titulu. Comolaová minula raz, Galmaceová Paulinová dvakrát.

„Je to úžasný pocit, som šťastná. V týchto pretekoch som bola sústredená, ale ani sa mi nesnívalo, že zvíťazím,“ povedala Merkušinová po pretekoch do mikrofónu Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).

Remeňová výborne začala, mala bezchybnú ležku i stojku, ale celkovo tri chyby na ďalších položkách ju posunuli smerom dolu. Machyniaková minula štyrikrát.

Biatlon

Zuzana Remeňová
Zuzana Remeňová
Slovenkám sa v najťažšej disciplíne na ME nedarilo, zlato získala Ukrajinka
dnes 16:55
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Slovenkám sa v najťažšej disciplíne na ME nedarilo, zlato získala Ukrajinka