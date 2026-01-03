Po tragickom úmrtí biatlonistu prišiel ďalší problém. Líder Svetového pohára vynechá preteky

Prvé biatlonové preteky po náhlom úmrtí Siverta Bakkena sa uskutočnia bez jeho hviezdnych nórskych kolegov.
Líder Svetového pohára Johan-Olav Botn aj šiesty muž priebežného poradia Sturla Holm Laegreid sú podľa nórskeho tímu chorí a nie sú na preteky pripravení, prídu preto o zastávku seriálu v Oberhofe.
"Rád by som sa zúčastnil, asi tentoraz o to viac. Ale zároveň musím myslieť na svoje zdravie a toto je jediné správne rozhodnutie," povedal nórskej televízii Botn, ktorý v boji o krištáľový glóbus drží po ôsmich z 21 pretekov náskok 113 bodov na Francúza Érica Perrota.
Práve Botn našiel Bakkena 23. decembra mŕtveho v hotelovej izbe v talianskom Lavazé. Bakken mal nasadenú masku simulujúcu vysokú nadmorskú výšku.
Príčina úmrtia nie je zatiaľ známa. Botn priznal, že musel vyhľadať pomoc psychológa. "Mám v hlave stále nejaké obrazy, s ktorými, ako som si uvedomil, budem musieť žiť po zvyšok života," povedal.
Práve kvôli kamarátovi sa pokúsi vybojovať čo najlepšie výsledky, ale až po Oberhofe na ďalších zástavkách SP v Ruhpoldingu, Novom Meste na Morave a hlavne vo februári v Anterselve na olympijských hrách.
"Keby som stratil motiváciu, tak by som ho určite sklamal. Viem presne, čo by teraz odo mňa chcel: aby som trénoval a stal sa čo najlepším. Cieľ je teraz jasnejší ako predtým," dodal Botn.
Laegreid tiež priznal, že po vypätých Vianociach je vyčerpaný fyzicky aj psychicky. Z šoku sa stále spamätáva celá nórska reprezentácia.
"Bude to pre nás všetkých neobvyklý týždeň. Najdôležitejšie je teraz pomáhať si, starať sa jeden o druhého a zabezpečiť, aby športovci po náročnom vianočnom období prežili pozitívnu skúsenosť, "povedal manažér tímu Per Arne Botnan.